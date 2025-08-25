Businessul controversat care îi aduce 2 milioane de dolari pe zi unui singur om

În spatele platformei OnlyFans este miliardarul Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky, miliardarul din spatele platformei OnlyFans, și-a dublat averea într-un singur an și se pregătește pentru una dintre cele mai mari tranzacții din industria digitală. Potrivit Forbes, averea lui a ajuns la 7,8 miliarde de dolari, după ce compania i-a distribuit dividende record de 701 milioane de dolari în ultimele 12 luni.

În 2024, compania-mamă Fenix International i-a plătit lui Radvinsky 497 de milioane de dolari, iar începutul lui 2025 a adus alte tranșe care au ridicat totalul la 701 milioane. Practic, antreprenorul încasează echivalentul a 1,9 milioane de dolari în fiecare zi din activitatea platformei. De la preluarea startup-ului britanic în 2018, Radvinsky a acumulat peste 1,8 miliarde de dolari doar din dividende, consolidând poziția OnlyFans ca una dintre cele mai profitabile rețele sociale din lume.

Succesul financiar ar putea fi completat acum de o vânzare spectaculoasă. Potrivit Financial Times, miliardarul negociază cu un consorțiu de investitori pentru cedarea companiei la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari.

Sub conducerea sa, platforma a cunoscut o creștere constantă: numărul creatorilor a urcat la 4,6 milioane, iar baza de utilizatori activi a ajuns la 377 de milioane. În 2024, fanii au cheltuit peste 7,2 miliarde de dolari pe conținut, din care OnlyFans reține un comision de 20%.

