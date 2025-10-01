Browserul care navighează singur pe internet! Opera lansează Neon, agentul AI de 20 €/lună

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:27
Browserul care navighează singur pe internet! Opera lansează Neon, agentul AI de 20 €/lună
FOTO Neon

Opera vrea să transforme modul în care interacționăm cu internetul și lansează Neon, un „browser-agent” cu inteligență artificială integrată, capabil să navigheze și să îndeplinească sarcini complet autonom. Prețul? 19,90 euro pe lună.

Spre deosebire de integrările gratuite de AI (precum Google Gemini), Neon promite mai mult decât un chat inteligent. Este un agent autonom care poate acționa direct în browser, fără ca utilizatorul să facă click-uri inutile.

Ce știe să facă Opera Neon

Navigare inteligentă, mai exact analizează paginile web și extrage informații relevante, task-uri personalizate, precum și spații de lucru unde AI-ul compară surse, rezumă articole sau creează cod.

Browserul aduce și solicitări AI salvate, care pot fi refolosite sau partajate în comunitate, dar și completarea formularelor, cumpărături online sau verificarea surselor.

De asemenea, Neon Do, modul caută informații și execută sarcini pe internet, aproape ca un asistent personal digital. Pe măsură ce îl folosești, Neon învață stilul tău de lucru și se adaptează, promițând totul cu procesare locală pentru un plus de confidențialitate.

