OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:47
268 citiri
OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
FOTO OpenAI

OpenAI a anunțat oficial Atlas, primul său browser web bazat integral pe inteligență artificial, iar compania îl prezintă drept alternativa directă la Google Chrome. În locul unei simple bare de adrese, Atlas integrează ChatGPT direct în interfață, permițând utilizatorului să discute cu web-ul, nu doar să caute printre linkuri.

„Pe măsură ce trecem de la vechiul mod de a folosi internetul, bazat pe linkuri și pagini, către interacțiunea conversațională, browserul devine centrul noii ere digitale”, a spus Sam Altman în cadrul lansării.

Practic, Atlas transformă experiența de navigare într-un dialog continuu, sintetizând informațiile din surse multiple și oferind răspunsuri directe, fără ca utilizatorul să fie nevoit să părăsească pagina.

O lovitură pentru Google și dominația Chrome

OpenAI nu ascunde faptul că țintește direct poziția Google. Cu peste 800 de milioane de utilizatori ChatGPT activi săptămânal, migrarea acestora către Atlas ar putea submina masiv ecosistemul publicitar al Google, deja afectat de restricțiile impuse de Departamentul de Justiție al SUA privind acordurile de exclusivitate pentru căutare.

Fostul inginer Chrome și Firefox, Ben Goodger, acum la conducerea echipei Atlas, a explicat noul concept: „Căutarea devine o experiență în mai multe etape. Nu mai citești rezultatele, ci discuți cu ele.”

Această abordare reduce dependența de motoarele de căutare tradiționale, dar și de site-urile care trăiesc din trafic organic. În loc de o listă de linkuri, utilizatorul primește un răspuns compus din surse relevante, verificate în timp real.

Deși Atlas nu afișează reclame în prezent, analiștii avertizează că OpenAI ar putea valorifica date contextuale direct din fereastra de conversație, oferind un nivel de targetare publicitară „pe care nici Google, nici Meta nu l-au atins până acum”.

În acest moment, Atlas este disponibil doar pentru macOS, însă OpenAI a confirmat că versiunile pentru Windows, iOS și Android sunt deja în lucru și vor fi lansate „în curând”.

Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
SpaceX, prin rețeaua Starlink, a anunțat o colaborare spectaculoasă cu startup-ul american Muon Space, pentru a aduce internetul broadband... direct în spațiu. Noua tehnologie folosește...
Apple pregătește un iPad Fold de aproape 4.000 de dolari: cea mai scumpă tabletă din istoria companiei
Apple pregătește un iPad Fold de aproape 4.000 de dolari: cea mai scumpă tabletă din istoria companiei
Planurile Apple pentru un iPad pliabil prind tot mai mult contur. Potrivit unui nou raport publicat de Bloomberg, compania lucrează la un dispozitiv spectaculos, dar și extrem de scump: iPad...
#tehnologie, #browser, #Google Chrome, #openAI , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
De ce a amanat Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reactia Kremlinului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
  2. OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
  3. Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
  4. Primăria Brașov a găsit o metodă inedită să rezolve problema vitezomanilor. Cum funcționează de fapt semafoarele care forțează șoferii să pună frână
  5. Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate
  6. De ce dolarul american este moneda de rezervă internațională?
  7. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  8. Cum alegi soluția ERP potrivită pentru compania ta? 10 sfaturi utile
  9. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  10. 5 motive pentru care am ales AXI Card în locul unui credit bancar tradițional