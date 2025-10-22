OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome

OpenAI a anunțat oficial Atlas, primul său browser web bazat integral pe inteligență artificial, iar compania îl prezintă drept alternativa directă la Google Chrome. În locul unei simple bare de adrese, Atlas integrează ChatGPT direct în interfață, permițând utilizatorului să discute cu web-ul, nu doar să caute printre linkuri.

„Pe măsură ce trecem de la vechiul mod de a folosi internetul, bazat pe linkuri și pagini, către interacțiunea conversațională, browserul devine centrul noii ere digitale”, a spus Sam Altman în cadrul lansării.

Practic, Atlas transformă experiența de navigare într-un dialog continuu, sintetizând informațiile din surse multiple și oferind răspunsuri directe, fără ca utilizatorul să fie nevoit să părăsească pagina.

O lovitură pentru Google și dominația Chrome

OpenAI nu ascunde faptul că țintește direct poziția Google. Cu peste 800 de milioane de utilizatori ChatGPT activi săptămânal, migrarea acestora către Atlas ar putea submina masiv ecosistemul publicitar al Google, deja afectat de restricțiile impuse de Departamentul de Justiție al SUA privind acordurile de exclusivitate pentru căutare.

Fostul inginer Chrome și Firefox, Ben Goodger, acum la conducerea echipei Atlas, a explicat noul concept: „Căutarea devine o experiență în mai multe etape. Nu mai citești rezultatele, ci discuți cu ele.”

Această abordare reduce dependența de motoarele de căutare tradiționale, dar și de site-urile care trăiesc din trafic organic. În loc de o listă de linkuri, utilizatorul primește un răspuns compus din surse relevante, verificate în timp real.

Deși Atlas nu afișează reclame în prezent, analiștii avertizează că OpenAI ar putea valorifica date contextuale direct din fereastra de conversație, oferind un nivel de targetare publicitară „pe care nici Google, nici Meta nu l-au atins până acum”.

În acest moment, Atlas este disponibil doar pentru macOS, însă OpenAI a confirmat că versiunile pentru Windows, iOS și Android sunt deja în lucru și vor fi lansate „în curând”.

