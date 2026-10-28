OpenAI publică rezultate în matematică, informatică și fizică. Ce s-a descoperit după publicarea lor online

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 18:50
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OpenAI publică rezultate în matematică, informatică și fizică. Ce s-a descoperit după publicarea lor online
FOTO Unsplash

OpenAI încearcă să extindă rolul modelelor sale dincolo de răspunsuri și analiză, către cercetarea științifică propriu-zisă. După publicarea unor rezultate pentru 372 de probleme importante de matematică, compania prezintă acum și soluții generate de AI pentru probleme din informatică și fizică.

De data aceasta, abordarea nu este identică pentru toate domeniile. În matematică, rezultatele au fost făcute publice direct, astfel încât cercetătorii să le poată verifica și interpreta.

Pentru informatică și fizică, OpenAI a lucrat cu grupuri externe de specialiști. În cazul informaticii, experții au fost invitați să explice rezultatele în propriile lucrări, în timp ce materialele produse de AI au fost puse separat la dispoziția publicului.

În fizică, colaboratorii externi au primit inclusiv libertatea de a decide când vor publica rezultatele.

Două probleme importante sunt deja disponibile public

OpenAI a publicat pe GitHub două manuscrise noi. Unul ține de fizică și este legat de ipoteza cunoscută drept „Sogge’s local smoothing”, care se referă la comportamentul soluțiilor ecuației undelor și are legături cu domenii precum acustica, electromagnetismul și optica.

Celălalt rezultat vine din informatică și privește Exponential Time Hypothesis, o ipoteză potrivit căreia anumite probleme nu pot fi rezolvate rapid, indiferent cât de mult sunt optimizați algoritmii.

Această ipoteză este în general considerată adevărată. Rezultatul publicat de OpenAI sugerează însă că ar putea fi falsă.

Dacă demonstrația se confirmă, consecințele ar putea fi importante, deoarece ar însemna că pentru unele probleme considerate foarte dificile ar putea exista algoritmi mai eficienți decât se credea.

Compania încearcă însă să separe clar contribuția AI de recunoașterea academică. OpenAI spune că nu va revendica merite științifice pentru descoperirile generate de modelele sale.

Recunoașterea pentru lucrările și explicațiile publicate ar urma să revină cercetătorilor implicați în grupurile externe. Tot aceștia trebuie să verifice dacă rezultatele produse de AI atribuie corect cercetătorii, metodele și ideile pe care se bazează.

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