OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:17
76 citiri
FOTO OpenAI

OpenAI anunță Sora, o rețea socială pentru iPhone care funcționează ca un fel de TikTok cu videoclipuri 100% generate de AI. Noua platformă vine ca o extensie a celebrului generator video Sora și este disponibilă momentan doar în SUA și Canada, pe bază de invitație.

Cum funcționează Sora

La prima vedere, aplicația seamănă cu TikTok: un feed vertical, clipuri scurte și posibilitatea de a interacționa prin „Remix”. Diferența? Toate videoclipurile sunt deepfake-uri generate cu modelul Sora 2. Utilizatorii încarcă o filmare scurtă sau o fotografie, apoi prietenii (sau oricine le primește permisiunea) pot transforma acea imagine într-un clip AI.

Persoana a cărei imagine a fost folosită devine „coproprietar” al rezultatului și poate șterge oricând conținutul sau revoca accesul altora. Clipurile sunt deocamdată limitate la 10 secunde, dar OpenAI spune că aceasta este doar prima etapă.

Angajații OpenAI au descris lansarea ca pe un potențial „moment ChatGPT pentru generarea de videoclipuri”. Cu alte cuvinte, la fel cum ChatGPT a schimbat percepția asupra AI-ului conversațional, Sora ar putea deschide o nouă eră pentru conținutul vizual.

Aplicația este construită cu multe filtre și restricții. Nu poți genera conținut pornografic sau violent și nu poți crea clipuri cu persoane publice, decât dacă acestea își dau consimțământul și își încarcă propriile imagini.

OpenAI oferă utilizatorilor acces pe bază de invitație: fiecare persoană care intră în platformă primește 4 coduri pentru prieteni.

