Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top

Oppo pregătește un nou vârf de gamă care promite să ridice standardele pentru pasionații de fotografie pe telefon. Find X9 Pro, succesorul seriei apreciate Find X, se conturează deja ca o alternativă serioasă la modelele Ultra de pe piață, iar primele informații despre design și specificații au ajuns online.

Se pare că noul model va împrumuta elemente vizuale de la Reno14 Pro, însă cu un aer mai sofisticat și cu un sistem de camere care se dorește spectaculos. În locul insulei circulare regăsite pe generația anterioară, producătorul a optat acum pentru un modul pătrat, poziționat în colțul stânga sus, ce marchează o schimbare importantă de design.

Un sistem foto impresionant și un ecran de top

Conform informațiilor publicate, Find X9 Pro va integra o cameră principală de 50 MP cu senzor Sony Lytia LYT-828, alături de un teleobiectiv uriaș de 200 MP cu senzor Samsung ISOCELL HP5 și zoom optic 3x. Li se adaugă o cameră ultrawide de 50 MP bazată pe ISOCELL JN5 și un mic senzor de culoare de 2 MP. Pentru pasionații de selfie, producătorul a rezervat un senzor de 50 MP, tot din seria JN5.

Ecranul va fi un OLED LTPO plat de 6,78 inci, cu margini înguste și senzor de amprentă ultrasonic integrat. În plus, rezistența la praf și apă este certificată atât IP68, cât și IP69, un detaliu rar întâlnit chiar și pe telefoanele de top.

La interior, modelul ar urma să ruleze pe noul procesor MediaTek Dimensity 9500, un cip construit pe procesul N3P de la TSMC, ce promite un consum redus și performanțe sporite datorită nucleului Cortex-X930 și celor trei Cortex-X9, completate de patru nuclee eficiente din seria Cortex-A700.

Bateria va fi una dintre surprize, cu o capacitate de cel puțin 7.000 mAh și posibilitatea de a ajunge la 7.500 mAh, un pas important pentru autonomia unui flagship.

