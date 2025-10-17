Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:26
FOTO Oppo

Oppo pregătește una dintre cele mai spectaculoase lansări ale anului. Compania chineză a confirmat oficial că noile sale modele de top Find X9 și Find X9 Pro vor fi prezentate pe 28 octombrie 2025.

Noua serie promite performanță, autonomie impresionantă și o cameră foto creată în parteneriat cu Hasselblad, poziționând Oppo ca un competitor serios pentru giganți precum Samsung, Apple și Xiaomi.

Autonomie uriașă în carcase surprinzător de compacte

Atât Find X9, cât și Find X9 Pro folosesc baterii cu tehnologie pe bază de carbon, o soluție avansată care oferă densitate energetică ridicată fără a crește greutatea dispozitivului. Modelul Find X9 integrează un acumulator de 7025 mAh într-o carcasă de doar 6,59 inch, în timp ce varianta Pro ridică miza la 7500 mAh, cu un ecran de 6,78 inch.

Este o performanță remarcabilă pentru telefoane de top, mai ales având în vedere că marii producători din industrie nu au reușit încă să adopte pe scară largă acest tip de baterii. Oppo pare să fi găsit soluția perfectă pentru echilibrul dintre autonomie și design.

Putere de top și cameră Hasselblad de 200 MP

Ambele modele sunt echipate cu procesorul MediaTek Dimensity 9500, considerat rival direct al Snapdragon 8 Elite Gen 5, oferind performanțe aproape identice în testele interne. Pe partea foto, Oppo a colaborat din nou cu Hasselblad pentru un teleobiectiv de 200 MP, care înlocuiește vechea configurație duală de 50 MP.

Nivelul de zoom optic nativ este de 3x, însă Oppo introduce o soluție originală: o carcasă specială cu adaptor pentru obiective detașabile, care permite extinderea zoomului optic până la 10x (echivalent 230 mm). Deși mai puțin comodă decât un sistem integrat, această abordare asigură imagini clare și detaliate chiar și în condiții de lumină slabă.

Versiunile internaționale Find X9 și X9 Pro vor rula ColorOS 16 bazat pe Android 16, cu acces complet la serviciile Google, o diferență importantă față de modelele dedicate pieței chineze. Camera suportă filmare 4K la 120 fps în format Dolby Vision HDR, precum și mod Log profesional pentru procesare avansată, grație motorului de imagine Lumo dezvoltat intern de Oppo.

Oppo nu a anunțat încă prețurile oficiale sau regiunile în care telefoanele vor fi disponibile imediat după lansare, însă sursele din industrie vorbesc despre o disponibilitate globală extinsă, inclusiv în Europa.

