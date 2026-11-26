OPPO pregătește lansarea în România a două telefoane care pun accent pe autonomie. Noile A7 Pro 5G și A7 Pro Max 5G vin cu baterii de 7.400 mAh, respectiv 10.000 mAh, capacități mult peste cele întâlnite pe majoritatea smartphone-urilor obișnuite. Prețurile pornesc de la 2.599,99 lei.

Modelul A7 Pro Max 5G este cel mai bine echipat dintre cele două. Acesta oferă încărcare rapidă la 80W, ecran AMOLED de 6,78 inchi și camere foto de 50 MP, inclusiv una frontală pentru fotografii de grup.

Ambele telefoane beneficiază de protecție IP69K împotriva apei și prafului, în condițiile testelor specificate de producător, precum și de funcții AI pentru fotografiere și optimizarea performanței.

Ce diferențe există între OPPO A7 Pro și A7 Pro Max

Principala diferență este bateria. OPPO A7 Pro Max integrează un acumulator de 10.000 mAh, care, potrivit companiei, poate fi încărcat complet în aproximativ 91 de minute folosind tehnologia SUPERVOOC de 80W.

Producătorul susține că bateria păstrează peste 80% din capacitatea inițială după 1.300 de cicluri complete de încărcare, conform testelor realizate pentru piața europeană.

Versiunea A7 Pro vine cu o baterie de 7.400 mAh și permite încărcarea inversă prin cablu a altor dispozitive compatibile.

Diferențe există și la nivelul ecranelor. Modelul standard are un panou AMOLED de 6,57 inchi, cu rezoluție Full HD+ și luminozitate maximă de 1.400 de niți. Varianta Max primește un ecran de 6,78 inchi, cu rezoluție 1.5K și luminozitate de până la 1.800 de niți. Ambele oferă o rată de reîmprospătare de 120 Hz.

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Camerele principale au rezoluții de 50 MP, iar A7 Pro Max beneficiază suplimentar de stabilizare optică și un sistem de bliț cu patru LED-uri.

Camera frontală a versiunii Max oferă un unghi de 100 de grade și poate ajusta automat încadrarea pentru fotografiile de grup.

Pentru jocuri, modelul Max dispune și de un sistem de răcire cu cameră de vapori de 5.000 mm2, conceput pentru a limita creșterea temperaturii.

În România, ambele telefoane vor fi comercializate cu 6 GB RAM și 256 GB stocare. OPPO A7 Pro 5G are un preț recomandat de 2.599,99 lei, iar A7 Pro Max 5G costă 2.999,99 lei.

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