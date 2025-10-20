Update de groază pentru șoferi. Un simplu patch software a oprit motorul în mers la mii de mașini

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 15:28
FOTO Pexels.com

Mașinile moderne sunt mai aproape ca oricând de telefoanele mobile, primesc notificări, aplicații, dar și actualizări software regulate. Doar că, uneori, o actualizare care ar trebui să „îmbunătățească experiența de condus” poate transforma o mașină de zeci de mii de euro într-o simplă piesă de decor.

Exact asta s-a întâmplat recent în SUA, unde un update oficial pentru Jeep Wrangler 4xe a dus la blocarea motoarelor în mers.

Fenomenul poartă un nume familiar celor din tech: „soft brick”, atunci când un dispozitiv nu mai funcționează corect din cauza unui software corupt, dar poate fi repornit prin reprogramare. Diferența e că, de data asta, „dispozitivul” cântărește peste două tone și circulă pe autostradă.

Când mașina devine un... computer cu roți

Actualizarea problematică a fost trimisă prin sistemul OTA (over-the-air), adică direct prin internet, către toate vehiculele cu funcția activată în sistemul de infotainment Uconnect. Mulți proprietari nici nu știau că mașina lor urma să fie actualizată. Update-ul a fost aplicat automat, chiar și atunci când vehiculul era în mers.

Rezultatul? Pierderea bruscă a puterii motorului și opriri neașteptate pe drum. Șoferii afectați au povestit pe forumuri cum mașinile s-au „stins” literalmente în timpul condusului, fiind nevoiți să le transporte ulterior pe platformă la service pentru reprogramare completă.

Cei de la Jeep au confirmat eroarea și au suspendat procesul de actualizare până la identificarea cauzei. Problema s-a dovedit a fi strict software, dar efectele, la fel de periculoase ca un defect mecanic real.

