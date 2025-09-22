TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?

După luni de negocieri între Washington și Beijing, TikTok va funcționa în Statele Unite sub umbrela Oracle, compania lui Larry Ellison, un apropiat al președintelui Donald Trump. Oficial, ByteDance rămâne proprietarul aplicației, dar algoritmii și datele americane vor fi supravegheate exclusiv de partea americană.

Practic, utilizatorii nu vor observa imediat schimbări radicale în experiența de zi cu zi. Însă, în culise, „TikTok by Oracle” va opera cu un alt tip de control, diferit de cel impus de China, marcând o victorie simbolică pentru administrația Trump și politica „America First”.

De ce Oracle și nu Microsoft?

Oracle nu intră complet pe un teren nou. Prin „Proiectul Texas”, compania găzduia deja serverele care stocau datele utilizatorilor americani, dar fără control deplin asupra algoritmilor. Odată cu noul acord, lucrurile se schimbă: Oracle devine „trusted tech partner” al ByteDance pe teritoriul SUA, cu responsabilitatea directă pentru date și confidențialitate.

Microsoft a fost, la început, favorit în această cursă. Gigantul din Redmond negociase o achiziție care ar fi inclus nu doar SUA, ci și Canada, Australia și Noua Zeelandă. Totuși, planul a căzut, iar Oracle a rămas la masă, sprijinit discret de Trump și de o serie de investitori americani influenți, printre care Michael Dell sau familia Murdoch.

Schimbarea nu afectează restul lumii, unde TikTok rămâne sub controlul ByteDance și al autorităților de la Beijing.

Ads