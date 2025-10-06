Microsoft face o nouă mișcare în Outlook pentru a preveni atacurile cibernetice. Ce se schimbă la mail-uri

Microsoft continuă să-și întărească măsurile de securitate în Outlook, anunțând o schimbare importantă care vizează imaginile SVG inline. Începând cu următoarea actualizare, aceste fișiere nu vor mai fi afișate nici în Outlook pentru Web, nici în noul Outlook pentru Windows.

Microsoft estimează că doar 0,1% dintre imaginile din Outlook folosesc acest format inline, așa că impactul asupra utilizatorilor va fi minim.

Motivul este simplu: fișierele SVG, deși folosite pe scară largă în web design și marketing, au devenit o unealtă preferată de atacatorii cibernetici pentru livrarea de malware și pentru crearea de pagini de phishing care imită conținut legitim.

Important de subliniat este că Microsoft nu blochează complet fișierele SVG. Acestea vor putea fi în continuare trimise și vizualizate ca atașamente clasice, însă nu vor mai fi redate direct în corpul mesajelor. Compania spune că această schimbare reduce riscul de atacuri de tip cross-site scripting (XSS) și alte exploatări bazate pe conținut HTML injectat în emailuri.

