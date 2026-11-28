O serie de probleme informatice care au afectat recent aeroporturi, bănci și servicii online din Statele Unite a ridicat întrebări despre siguranța infrastructurii digitale. Specialiștii avertizează că inteligența artificială face atacurile cibernetice mai accesibile, în timp ce numeroase sisteme esențiale continuă să funcționeze pe tehnologii învechite.

În ultimele săptămâni, Statele Unite s-au confruntat cu zboruri suspendate, platforme bancare indisponibile și întreruperi ale serviciilor Microsoft Outlook. Au fost raportate și atacuri asupra unor platforme precum Zoom, Ikea și PokerStars.

Incidentele au alimentat speculații despre o posibilă campanie coordonată de atacuri informatice. Autoritățile și companiile afectate au oferit însă explicații diferite, fără să existe dovezi publice că toate aceste probleme ar avea aceeași cauză.

Într-o analiză publicată de The Guardian, experți în aviație și securitate cibernetică au explicat care sunt vulnerabilitățile actuale și ce s-ar putea întâmpla dacă sistemele critice ar fi atacate simultan.

Inteligența artificială permite atacuri mai rapide, dar infrastructura veche rămâne o problemă

Scott J. White, specialist în securitate cibernetică la George Washington University, consideră că AI permite inclusiv atacatorilor cu experiență limitată să desfășoare operațiuni care înainte necesitau cunoștințe avansate.

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Cel mai grav scenariu descris de acesta presupune compromiterea simultană a rețelelor de comunicații, instalațiilor de tratare a apei, spitalelor și sistemelor energetice.

Un asemenea atac ar putea paraliza temporar serviciile esențiale ale unei țări. Specialistul precizează însă că probabilitatea unui astfel de eveniment rămâne relativ redusă.

Probleme există și în aviație. Pe 13 noiembrie, o defecțiune a dus la suspendarea zborurilor pe teritoriul Statelor Unite. Administrația Federală a Aviației a indicat drept cauză un router defect din Arkansas.

Analistul Bob W. Mann Jr. contestă această explicație și suspectează că implementarea unui nou sistem informatic ar fi putut contribui la incident. Ipoteza sa nu a fost confirmată oficial.

În sectorul bancar, William Wetherill, responsabil de securitate la DefenseStorm, avertizează că atacurile au devenit mai ieftine și mai frecvente datorită AI.

Acesta consideră că întreruperea sistemelor internaționale de plăți, precum SWIFT, ar putea produce consecințe economice mult mai grave decât incidentele recente.

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