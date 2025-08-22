Pașapoartele temporare românești vor avea din toamnă un nou nivel de securitate

Începând cu 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare eliberate în România vor include un cod QR semnat digital, menit să ofere protecție sporită împotriva falsificării și să alinieze țara la standardele europene. Măsura vine în urma recomandărilor internaționale privind siguranța documentelor de călătorie și reprezintă un pas important în modernizarea actelor românești.

Ce schimbă codul QR pentru călători

Pașapoartele temporare au fost mereu mai vulnerabile decât cele electronice, pentru că nu conțineau suporturi digitale avansate. Noul cod QR semnat digital compensează această lipsă, garantând autenticitatea și integritatea datelor prin verificare optică. Practic, orice tentativă de modificare sau falsificare va putea fi detectată imediat.

Beneficiile nu se limitează doar la nivel național. Țările cu reguli stricte privind securitatea documentelor de călătorie vor putea valida rapid pașapoartele temporare românești, reducând riscul ca acestea să fie respinse la frontieră. Totuși, măsura se aplică doar documentelor emise după 15 septembrie 2025, cele existente rămânând valabile până la expirare.

Guvernul a subliniat că procedura de solicitare și termenul de eliberare nu se modifică, singura diferență fiind introducerea noului element de siguranță. În acest fel, România se aliniază cerințelor Organizației Aviației Civile Internaționale și legislației europene, care promovează verificarea digitală a actelor de călătorie.

