Un PC de ultimă generație care arată ca în 1995. Maingear lansează calculatorul care păcălește timpul

Dacă îți mai amintești cum era să pornești un calculator pe Windows 95 și să aștepți minute în șir conectarea la internet prin dial-up, atunci Retro95 s-ar putea să-ți aprindă instant nostalgia. Numai că, spre deosebire de vechile PC-uri care scârțâiau la orice sarcină, noul model lansat de compania Maingear ascunde o surpriză: sub înfățișarea retro se află cele mai puternice componente de pe piață.

Retro95 este un PC modern camuflat în designul unui calculator din anii ’90, dar care oferă performanțe demne de 2025. Carcasa este o reinterpretare a modelului SilverStone FLP01, o glumă devenită realitate, transformată acum într-un sistem high-end ce poate integra procesoare Ryzen 7 9800X3D, plăci video RTX 5080, până la 96 GB de memorie RAM și 8 TB de stocare ultrarapidă.

Design vintage, PC puternic

Privit din față, ai putea jura că te uiți la un calculator dintr-o sală de internet din 1998. Are chiar și două unități de dischetă, însă una dintre ele este doar pentru decor, ascunzând un DVD-R opțional, iar cealaltă adăpostește un port frontal complet util – cu mufă jack, USB-C și două porturi USB-A. LED-urile clasice pentru alimentare și activitate, butoanele de Power și Reset întăresc și mai mult iluzia.

Maingear nu s-a jucat nici la capitolul răcire. Sistemul vine cu ventilatoare Noctua recunoscute pentru eficiență și zgomot redus, iar carcasele verticale sunt prevăzute cu ventilație generoasă pentru ca tot ce e înăuntru să ruleze fără compromisuri. Singurul lucru lipsă? Un buton Turbo – ar fi fost un omagiu perfect pentru fanii old-school.

Ca toate sistemele Maingear, fiecare unitate Retro95 este asamblată manual în New Jersey, testată riguros și acoperită de o garanție standard de un an (extensibilă până la trei) plus suport tehnic pe viață.

