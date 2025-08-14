Două platforme au luat peste 200 de milioane de euro de la români în câteva luni. Cum funcționează schema și ce riscuri ascunde

În prima jumătate a anului 2025, TXEX și RS DEAL au atras zeci de mii de români cu promisiunea unor câștiguri rapide din investiții. În realitate, aceste platforme funcționează după principiul clasic al schemelor piramidale de tip Ponzi, în care banii noilor participanți sunt folosiți pentru a plăti câștigurile celor care au intrat mai devreme.

Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât mulți dintre cei implicați știu că este vorba despre o înșelătorie, dar continuă să își aducă apropiații pentru a beneficia de bonusurile oferite pentru recrutare. În acest fel, victimele devin, fără să-și dea seama, părți active ale unei fraude de amploare, scrie Playtech.

Promisiuni false, date furate și câștiguri doar pentru vârful piramidei

Ambele platforme se prezintă drept afaceri certificate, afișând documente false, inclusiv unul atribuit agenției americane FinCEN, care nici măcar nu reglementează investițiile. În lipsa oricărei autorizații din partea ASF în România sau a SEC/FINRA în SUA, TXEX și RS DEAL nu dezvăluie date fiscale, structura companiei sau numele celor care le conduc.

Tactica este aceeași: inițial, utilizatorilor li se permite să depună sume mici și să retragă profituri, pentru a crea încredere. Ulterior, graficele și prețurile afișate sunt manipulate integral de operatori, iar fondurile investite se scurg direct în buzunarele organizatorilor. Când fluxul de noi depuneri scade, schema se prăbușește, iar platformele dispar.

Un pericol major este cerința trimiterii unui selfie cu actul de identitate pentru retragerea banilor. În mâinile infractorilor, aceste date pot fi folosite pentru a deschide conturi bancare, a contracta credite sau a desfășura operațiuni de spălare de bani pe numele victimelor, expunându-le inclusiv la riscuri fiscale și penale.

