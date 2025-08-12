Primele zvonuri despre PlayStation 6: salt uriaș de performanță și posibila lansare a celei mai așteptate console

Au trecut aproape cinci ani de la debutul PlayStation 5, iar atenția pasionaților se îndreaptă spre noua consolă. Potrivit informațiilor prezentate de canalul YouTube Moore’s Law is Dead, următoarea consolă Sony promite un salt tehnologic impresionant, cu performanțe de trei ori mai mari în jocurile rasterizate și îmbunătățiri și mai semnificative în cele cu ray tracing. Sursele indică faptul că vom avea de-a face cu un hardware de ultimă generație, capabil să redefinească experiența de gaming pe console.

Conform acestor date, PlayStation 6 va integra un procesor AMD cu opt nuclee Zen 6 și între 40 și 48 de nuclee grafice RDNA 5, tactate la peste 3GHz, alături de memorie GDDR7 și un consum maxim de 160W. Totul ar fi conceput pentru a păstra un echilibru între performanță și preț, obiectiv pe care Sony îl consideră prioritar pentru următoarea lansare.

Ce schimbări ar putea aduce noua generație

Trecerea de la RDNA 2, utilizat pe PS5, la RDNA 5 promite o diferență vizibilă, în special în titlurile care folosesc tehnologia ray tracing. În plus, pe partea software, consola ar putea beneficia de FSR 4 sau chiar FSR 5, împreună cu tehnologia PSSR dezvoltată de Sony. Acestea ar deschide calea către jocuri 4K la 60 de cadre pe secundă cu upscaling eficient și suport extins pentru refresh rate ridicat. Deși unele voci din industrie vorbesc deja despre 8K la 60fps, este puțin probabil ca acest obiectiv să fie realist în contextul actual al consolelor.

Există și discuții despre un preț de lansare mai accesibil decât cel al PS5, deși experiența anterioară i-a făcut pe mulți să privească cu scepticism această promisiune.

