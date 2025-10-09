Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:27
338 citiri
Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
FOTO:X/@bayraktar_1love

Germania face un pas decisiv în lupta cu utilizarea abuzivă a dronelor. Un nou proiect de lege, aflat în faza finală de aprobare, va permite forțelor de poliție să neutralizeze drone considerate periculoase, inclusiv prin foc de armă, lasere sau sisteme de bruiaj, dacă acestea pun în pericol siguranța publică sau infrastructura critică.

Decizia vine după o serie de incidente alarmante. Aeroportul din München a fost închis temporar în urma detectării unor drone, ceea ce a dus la anularea zborurilor și la blocarea a mii de pasageri. Autoritățile susțin că fenomenul este în creștere. Doar în 2025 au fost raportate 172 de incidente legate de drone, față de 129 în 2024 și 121 în 2023.

Poliție cu unități speciale anti-dronă și drept de intervenție rapidă

Legea prevede crearea unei unități speciale anti-dronă în cadrul poliției federale, capabilă să reacționeze în timp real în cazul unor amenințări aeriene. Aceasta va folosi tehnologii avansate de detecție, bruiaj și interceptare, iar doborârea fizică a unei drone va rămâne o ultimă opțiune, din cauza riscurilor pentru populație provocate de fragmentele rezultate.

Poliția va gestiona dronele de mici dimensiuni, care operează la altitudini reduse, iar forțele armate vor interveni în cazurile ce implică drone puternice sau cu rază extinsă, considerate amenințări de ordin militar.

Aeroportul din Munchen, transformat în zonă de război tehnologic. Poliția a scos pe pistă radare și lasere anti-dronă
Aeroportul din Munchen, transformat în zonă de război tehnologic. Poliția a scos pe pistă radare și lasere anti-dronă
După două seri consecutive de haos pe aeroportul din Munchen, autoritățile germane au apelat la o soluție inedită: o platformă de poliție echipată cu radar și un sistem cu laser, menită...
România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
România face un nou pas în direcția digitalizării administrației publice. Metaminds – Trencadis Corp i-a fost atribuit acordul-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud...
#tehnologie, #Germania, #drone , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
  2. Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
  3. Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
  4. Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
  5. Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
  6. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
  7. Pi Network vs XYZVerse: Care token de comunitate va conduce valul de meme & sport din 2025?
  8. WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație
  9. "România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
  10. Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”