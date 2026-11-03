1.500 de metri, nicio țintă atinsă. Polonia renunță la sistemul pentru tancurile K2PL după teste slabe

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 20:43
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1.500 de metri, nicio țintă atinsă. Polonia renunță la sistemul pentru tancurile K2PL după teste slabe
FOTO Unsplash

Polonia a decis să echipeze viitoarele tancuri K2PL cu sistemul norvegian Protector RS4, după ce varianta dezvoltată local a obținut rezultate foarte slabe la testele de tragere.

Miza era importantă pentru industria poloneză. Stația telecomandată urma să fie produsă în țară de Uzina Mecanică Tarnów și montată pe versiunea K2PL a tancului sud-coreean K2 Black Panther. Testele au schimbat însă planurile, scrie DefenseRomania.

Documentele citate de presa poloneză arată că, la tragerea asupra unei ținte staționare de 2,3 pe 2,3 metri, sistemul polonez a avut o rată medie de lovire de numai 26% la 500 de metri, deși se aștepta un rezultat de peste 90%.

La 1.000 de metri, precizia a coborât la 10%, față de un prag așteptat de peste 70%. La 1.500 de metri, sistemul nu a atins deloc ținta, în condițiile în care cerința era de peste 50%. Două urme de proiectile ar fi fost observate la aproximativ 25 de metri de țintă.

Protector RS4 va ajunge pe ultimele 64 de tancuri K2

Armata poloneză a încercat să ofere o nouă șansă soluției locale înainte de a lua decizia finală. Producătorul afirmase anterior că sistemul său îndeplinește cerințele tehnice pentru integrarea pe K2PL.

Testele efectuate la începutul lunii februarie au inclus trageri pe timp de noapte asupra unei drone, dar și asupra unor ținte aflate la 500, 1.000 și 1.500 de metri, atât fixe, cât și în mișcare.

După rezultatele obținute, Polonia a ales sistemul Protector RS4 produs de compania norvegiană Kongsberg. Acesta va fi instalat pe ultimele 64 de tancuri din lotul care urmează să fie configurat în versiunea K2PL.

Polonia a comandat până acum 360 de tancuri K2 Black Panther de la Hyundai Rotem, în două loturi. Livrările întregii comenzi ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lui 2030.

Sistemele Protector RS4 vor fi folosite nu doar pe tancuri, ci și pe vehicule de geniu și de asistență tehnică construite pe șasiul K2.

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