Părinții vor putea să-și țină copiii departe de pornografia online printr-un ... abonament lunar! Cum funcționează smartphone-ul

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:11
Compania HMD lansează în Marea Britanie un smartphone dedicat copiilor, echipat cu un filtru bazat pe inteligență artificială menit să blocheze accesul la conținut pornografic. Noul dispozitiv, denumit HMD Fuse, vine cu un sistem de protecție numit HarmBlock Plus, disponibil pe bază de abonament lunar, care detectează și oprește în timp real imaginile cu nuditate, fie că provin de pe internet, fie că sunt generate de camera telefonului.

Spre deosebire de soluțiile de control parental deja existente, acest mecanism nu doar că blochează accesul la site-uri sau aplicații cu conținut nepotrivit, ci intervine chiar și atunci când copilul ar încerca să creeze materiale indecente. În plus, filtrul funcționează direct din firmware, ceea ce face imposibilă dezactivarea sau ocolirea lui de către utilizatorii obișnuiți.

Cum funcționează filtrul HarmBlock Plus

HMD a dezvoltat această tehnologie împreună cu compania de securitate cibernetică SafeToNet. Algoritmul AI a fost antrenat pe 22 de milioane de imagini pornografice și nu are nevoie de conexiune la internet pentru a opera. Potrivit producătorului, sistemul protejează copilul în orice aplicație, inclusiv atunci când telefonul este folosit cu VPN-uri, fără a colecta date personale.

Telefonul oferă și un nivel avansat de control parental, permițând monitorizarea utilizării și ajustarea graduală a restricțiilor pe măsură ce copilul crește și câștigă mai multă independență. Modelul HMD Fuse va fi disponibil exclusiv în Marea Britanie, într-un context legislativ în care autoritățile impun reguli stricte privind siguranța online și accesul minorilor la conținut dăunător.

Prețul abonamentului, de 33 de lire sterline pe lună, ridică însă întrebări despre cât de mulți părinți vor fi dispuși să investească într-un asemenea serviciu.

