Poșta Română pregătește mutarea și administrarea unor aplicații informatice într-o infrastructură cloud, pentru a reduce dependența de sistemele IT tradiționale și a îmbunătăți modul în care sunt gestionate serviciile digitale ale companiei. În acest scop, operatorul poștal a lansat o licitație cu o valoare estimată de 1,68 milioane de lei, fără TVA.

Contractul va fi finanțat din fondurile proprii ale companiei și va avea o durată de 12 luni, potrivit documentației publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Furnizorul selectat va trebui să asigure găzduirea aplicațiilor informatice, configurarea infrastructurii, transferul sistemelor existente și administrarea acestora pe perioada contractului, conform Mediafax.

Prin utilizarea serviciilor cloud, Poșta Română urmărește o gestionare mai eficientă a resurselor informatice și îmbunătățirea fluxurilor interne de lucru.

Un alt obiectiv este creșterea nivelului de securitate cibernetică și protejarea datelor personale gestionate prin aplicațiile companiei.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care participă la licitație

Procedura este deschisă companiilor care pot demonstra experiență în furnizarea unor servicii similare și care îndeplinesc cerințele financiare stabilite de Poșta Română.

Una dintre condiții este ca ofertanții să fi avut o cifră de afaceri globală medie de cel puțin 3,36 milioane de lei în perioada 2023–2025.

De asemenea, firmele trebuie să prezinte contracte comparabile realizate în ultimii trei ani, cu o valoare cumulată de minimum 1,68 milioane de lei.

Ads

Pentru participare este necesară constituirea unei garanții de 16.000 de lei. Compania care va câștiga licitația va trebui să depună și o garanție de bună execuție, reprezentând 5% din valoarea contractului.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 18 decembrie 2026, ora 15:00. Documentele se transmit electronic, prin platforma națională de achiziții publice, iar ofertele trebuie să rămână valabile până la 18 iunie 2027.

Trecerea la infrastructura cloud ar putea permite companiei să gestioneze mai flexibil aplicațiile și capacitatea informatică necesară funcționării acestora, fără ca toate resursele să fie administrate pe echipamente proprii.

Ads