După decenii de funcționare într-un sistem învechit, Poșta Română se reinventează: investiție de până la 15 milioane de euro

Poșta Română se pregătește de un rebranding. Compania de stat a anunțat o investiție de 10–15 milioane de euro pentru modernizarea oficiilor poștale, dublată de un proces amplu de rebranding și reorganizare operațională, care va schimba radical imaginea și modul de funcționare al instituției.

Directorul general Valentin Ștefan spune că scopul este să readucă Poșta Română la standarde moderne: „Oficiile poștale trebuie igienizate și aduse la zi. Vrem spații mai prietenoase și servicii adaptate nevoilor actuale ale oamenilor” a menționat acesta.

În prezent, Poșta Română administrează peste 5.000 de unități poștale la nivel național, dintre care 676 oficii și peste 1.000 de ghișee.

Procesul de modernizare: rebranding și huburi logistice digitale

Pe lângă modernizarea oficiilor, Poșta investește și în două huburi logistice majore, unul în București (50 milioane lei) și altul în Moldova (30 milioane lei). Aceste centre vor integra infrastructură digitală, fluxuri automatizate și tehnologii de procesare rapidă, pentru a face față competiției cu giganții privați din curierat.

În paralel, compania derulează un proces de rebranding total, realizat împreună cu agenția românească Inoveo Concept, care presupune o identitate vizuală nouă și o arhitectură de brand modernizată. Vor apărea cinci sub-branduri dedicate principalelor domenii de activitate: Poșta Ghișeu Universal, Poșta Logistics, Poșta Finance, Poșta Tipografie și Poșta Imobiliare.

Noile uniforme vor fi realizate fără costuri suplimentare, prin parteneriate.

