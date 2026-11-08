Tehnologia care poate revoluționa medicina: „gemenii digitali” vor prezice evoluția bolilor

O tehnologie concepută în Spania ar putea revoluționa medicina. Cercetătorii și medicii din Barcelona lucrează la marele proiect.

Un spital din orașul spaniol Barcelona intenționează să dezvolte „gemeni digitali” ai oamenilor, în colaborare cu companii tehnologice de top, cu scopul de a prezice evoluția bolilor și de a personaliza tratamentele, a transmis unitatea medicală printr-un comunicat de presă, informează Xinhua.

Dr. Manel Escobar, director clinic al departamentului de Radiologie și Diagnostic din cadrul Spitalului Vall d'Hebron, a declarat vineri într-un interviu că cercetătorii vor utiliza computere pentru a crea o replică digitală a unei părți a corpului uman - mai exact, a unei persoane care suferă de o anumită afecțiune - și „vor folosi apoi acea replică pentru a simula modul în care ar putea evolua boala”.

„De asemenea, putem simula ce tip de tratament ar fi cel mai eficient pentru persoana respectivă, precum și modul în care ar evolua starea sa de sănătate în urma aplicării acelui tratament”, a precizat Manel Escobar.

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Oamenii reali, dublați de oameni digitali

Replici digitale ale organelor, sistemelor sau proceselor biologice vor fi create pe baza imaginilor medicale, a datelor clinice și a informațiilor genomice provenite de la pacienți individuali.

Potrivit lui Manel Escobar, această tehnologie i-ar putea ajuta pe medici să gestioneze o gamă largă de afecțiuni congenitale și complexe, în special în cardiologie, precum și afecțiuni frecvente, cum ar fi migrena.

Proiectul este finanțat cu 11,7 milioane de euro prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

În următorii trei ani, specialiști din cadrul spitalelor și parteneri din sectorul tehnologic vor dezvolta modele computerizate avansate pentru diverse specialități medicale și chirurgicale, cu scopul de a aduce această tehnologie mai aproape de practica clinică.

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