Românii care concurează cu giganții Europei. Fabrica de baterii de lângă București își triplează capacitatea

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:13
210 citiri
Românii care concurează cu giganții Europei. Fabrica de baterii de lângă București își triplează capacitatea
FOTO Energyomics

Prime Batteries Technology, compania românească devenită unul dintre cei mai mari producători de baterii din Europa, a început extinderea fabricii sale din apropierea Bucureștiului. Proiectul va ridica producția anuală de la 2,5 GWh la 8,5 GWh, o creștere spectaculoasă.

Livrări de peste 600 MWh

CEO-ul Vicențiu Ciobanu a anunțat la o conferință Energynomics că firma a obținut săptămâna trecută autorizația de construire pentru încă 6 GWh și că lucrările au început deja. În paralel, compania a instalat până la finalul lunii septembrie 226 MWh în proiecte regenerabile, în special în combinații de panouri fotovoltaice și baterii.

Prime acoperă trei domenii strategice: baterii pentru automobile electrice, soluții industriale de stocare și sisteme energetice la scară mare pentru rețele și parcuri fotovoltaice.

Până la sfârșitul anului, Prime estimează că va mai adăuga 152 MWh în sisteme integrate și 227,8 MWh în proiecte independente. Restul de aproximativ 25% din planul pe 2025 va fi împins către primul trimestru din 2026, din cauza întârzierilor birocratice. Astfel, obiectivul inițial de 800 MWh va fi atins doar parțial, cu o livrare de 605,8 MWh, adică aproape 75% din țintă.

Prime Batteries Technology este astăzi cel mai mare producător european de sisteme de stocare pe bază de baterii Li-Ion. Cu sediul și facilitățile principale în România, compania deține deja o gigafabrică complet integrată de 2,3 GWh și se pregătește să atingă pragul de 8,5 GWh.

Încărcarea completă a telefonului în doar câteva secunde. Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire de ultimă oră
Încărcarea completă a telefonului în doar câteva secunde. Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire de ultimă oră
Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire care ar putea schimba definitiv modul în care folosim energia. O echipă de la Universitatea Monash din Melbourne a creat un material...
Un inginer român a transformat o țigară electronică aruncată într-un server web surprinzător de rapid. Cum i-a venit ideea
Un inginer român a transformat o țigară electronică aruncată într-un server web surprinzător de rapid. Cum i-a venit ideea
Cine s-ar fi gândit că un vape de unică folosință poate ascunde suficientă putere de calcul pentru a rula un server web? Bogdan Ionescu, cunoscut online ca BogdanTheGeek, a demonstrat exact...
#tehnologie, #Romania, #baterii , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inchis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut in direct, dupa Botosani - FCSB 3-1

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii care concurează cu giganții Europei. Fabrica de baterii de lângă București își triplează capacitatea
  2. Doi economiști avertizează că "motorul Europei" nu dă semne de revenire. Țara a cărei economii gâfâie și nu dă semne de revenire rapidă
  3. Google pregătește cea mai mare transformare a serviciului Discover de la lansarea sa din 2018. Cum îl puteți personaliza
  4. TOP 10 cele mai valoroase active ale lumii. Cât de mult au crescut în ultimii 5 ani
  5. A patra putere mondială, izbită catastrofal: Hoții au dat lovitura secolului, au furat 300 de miliarde euro
  6. Samsung pregătește primul telefon trifold al companiei. Ar putea ajunge și pe piața americană
  7. Meta vrea să-ți pună aplicațiile direct în câmpul vizual. Cum ar putea arăta viitorul prin ochelarii Ray-Ban Display
  8. Bolojan a „fabricat intern” inflația? Explicațiile unui profesor de economie: „Veniturile și economiile sunt atacate pe două fronturi”
  9. Samsung lansează Galaxy A17: telefoane cu ecran mare, baterie uriașă și prețuri surprinzător de mici
  10. Încărcarea completă a telefonului în doar câteva secunde. Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire de ultimă oră