Prime Batteries Technology, compania românească devenită unul dintre cei mai mari producători de baterii din Europa, a început extinderea fabricii sale din apropierea Bucureștiului. Proiectul va ridica producția anuală de la 2,5 GWh la 8,5 GWh, o creștere spectaculoasă.

Livrări de peste 600 MWh

CEO-ul Vicențiu Ciobanu a anunțat la o conferință Energynomics că firma a obținut săptămâna trecută autorizația de construire pentru încă 6 GWh și că lucrările au început deja. În paralel, compania a instalat până la finalul lunii septembrie 226 MWh în proiecte regenerabile, în special în combinații de panouri fotovoltaice și baterii.

Prime acoperă trei domenii strategice: baterii pentru automobile electrice, soluții industriale de stocare și sisteme energetice la scară mare pentru rețele și parcuri fotovoltaice.

Până la sfârșitul anului, Prime estimează că va mai adăuga 152 MWh în sisteme integrate și 227,8 MWh în proiecte independente. Restul de aproximativ 25% din planul pe 2025 va fi împins către primul trimestru din 2026, din cauza întârzierilor birocratice. Astfel, obiectivul inițial de 800 MWh va fi atins doar parțial, cu o livrare de 605,8 MWh, adică aproape 75% din țintă.

Prime Batteries Technology este astăzi cel mai mare producător european de sisteme de stocare pe bază de baterii Li-Ion. Cu sediul și facilitățile principale în România, compania deține deja o gigafabrică complet integrată de 2,3 GWh și se pregătește să atingă pragul de 8,5 GWh.

Ads