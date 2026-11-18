O eroare software apărută încă din luna iulie a contribuit la blocarea serviciilor Microsoft folosite zilnic de milioane de oameni. Compania a publicat primele explicații despre pana globală de săptămâna trecută, care a afectat Outlook, Exchange, Teams și alte aplicații din suita Microsoft 365.

Incidentul a început joi, 12 noiembrie, când utilizatorii din Statele Unite au raportat dificultăți în accesarea e-mailurilor. Problemele s-au extins ulterior la nivel internațional, iar întreruperea serviciilor a durat aproximativ 24 de ore.

Efectele au depășit activitatea obișnuită a companiilor. Unele spitale au fost nevoite să folosească documente pe hârtie, școlile au întâmpinat dificultăți în comunicarea cu părinții, iar anumite departamente de poliție nu au putut primi sesizări.

Au fost raportate inclusiv probleme în sistemul penitenciar american, unde indisponibilitatea serviciilor informatice a împiedicat temporar eliberarea unor deținuți.

Microsoft a anunțat că serviciile au fost restabilite până sâmbătă, 14 noiembrie, și și-a cerut scuze pentru incident.

Trei probleme tehnice au provocat blocajul serviciilor Microsoft

Potrivit raportului preliminar publicat luni, 16 noiembrie, pana nu a fost provocată de o singură defecțiune, ci de suprapunerea a trei probleme.

Ads

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv Microsoft, a explicat că una dintre cele două conexiuni interne folosite pentru gestionarea traficului Teams nu funcționa corespunzător. Astfel, o cantitate mai mare de solicitări a fost direcționată către conexiunea rămasă disponibilă.

În același timp, peste 14% din capacitatea serverelor companiei era indisponibilă din cauza unei probleme separate, apărute cu o zi înainte.

Această combinație a activat o eroare software existentă din iulie, care a făcut ca solicitările utilizatorilor să se acumuleze până când serverele au încetat să mai răspundă.

Problemele au apărut într-un interval cu trafic intens în Statele Unite. Nici recuperarea serviciilor nu a decurs normal. Pe măsură ce serverele reveneau online, erau imediat suprasolicitate de cererile rămase în așteptare și deveneau din nou indisponibile.

Microsoft a explicat că mecanismele sale automate de recuperare nu fuseseră concepute pentru o întrerupere de asemenea amploare. În plus, deoarece eroarea provenea dintr-o modificare veche de câteva luni, compania nu putea rezolva rapid situația prin anularea unei actualizări recente.

Ads