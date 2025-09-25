Qualcomm ridică miza în lupta cu Apple și Intel: trei noi procesoare Snapdragon X2 Elite pentru laptopuri

Qualcomm a prezentat oficial trei noi procesoare pentru laptopuri cu Windows, Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100, X2E-88-100 și X2E-80-100. Toate sunt construite pe procesul de 3 nm N3P de la TSMC, același folosit pentru Apple M4, și vin cu un GPU Adreno de generație nouă și un NPU dual-Hexagon capabil de 80 TOPS în sarcini AI.

Ce aduc noile procesoare Snapdragon X2 Elite

Modelul de top, Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100, integrează 18 nuclee (12 performanță + 6 eficiente), cu boost single-core la 5,0 GHz și multi-core la 4,4 GHz. Vine cu 53 MB cache, suport pentru peste 128 GB RAM LPDDR5X pe magistrală de 192 biți (lățime de bandă 228 GB/s) și un GPU Adreno X2-90 tactat la 1,85 GHz.

Versiunea intermediară, X2E-88-100, păstrează cele 18 nuclee, dar coboară frecvențele la 4,7 GHz single-core și 4,0 GHz multi-core, precum și frecvența GPU la 1,7 GHz. Suportul RAM se limitează la 128 GB pe o magistrală de 128 biți, cu o lățime de bandă de 152 GB/s.

Modelul de bază, X2E-80-100, vine cu 12 nuclee (6P + 6E), 34 MB cache, boost până la 4,7 GHz single-core și 4,4 GHz dual-core și un GPU Adreno X2-85 la 1,7 GHz.

Toate cele trei modele oferă suport PCIe Gen 5 (până la 12 benzi pe Extreme) și Gen 4, confirmând orientarea spre laptopuri premium și mini-PC-uri de înaltă performanță.

Primele laptopuri și mini-PC-uri echipate cu Snapdragon X2 Elite vor fi disponibile în prima jumătate a lui 2026. Qualcomm nu a precizat încă partenerii OEM, dar este de așteptat să vedem nume familiare precum Dell, HP, Asus și Acer.

