Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:31
1021 citiri
Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
FOTO Unsplash

Un nou scandal privind confidențialitatea digitală zdruncină încrederea cumpărătorilor de tehnologie „inteligentă”. Cazurile recente din Europa arată că unii producători chinezi pot dezactiva de la distanță dispozitivele care blochează colectarea datelor personale, de la aspiratoare robotizate până la autobuze electrice.

Fenomenul ridică întrebări serioase despre securitatea cibernetică și despre controlul real pe care îl mai are utilizatorul asupra propriilor bunuri.

De la autobuze electrice la aspiratoare „spion”

Totul a pornit de la o companie suedeză de transport public care a descoperit că flota sa de autobuze electrice, achiziționată de la un producător chinez, includea module de conectivitate mobilă și rutine software nedocumentate. În timpul unei investigații tehnice, specialiștii au constatat că vehiculele trimiteau constant date către servere din China și că producătorul putea, teoretic, să le dezactiveze complet printr-o comandă unică.

Mai grav, modulul de comunicație era activat printr-o cartelă SIM emisă de un operator din România, detaliu care ridică semne de întrebare privind lanțul de distribuție și parteneriatele implicate. Testele efectuate într-o mină de sare, unde semnalul de rețea a fost controlat artificial, au confirmat temerile: producătorul chinez monitoriza în timp real performanța vehiculelor și putea interveni chiar și asupra parametrilor acumulatorilor, riscând defectarea sau incendierea acestora.

Situația nu se limitează însă la vehicule. Un alt exemplu, aparent minor, dar la fel de îngrijorător, vine din zona electrocasnicelor: un aspirator robot iLife A11 s-a oprit complet din funcționare în momentul în care proprietarul i-a blocat accesul la serverele din China. Dispozitivul, echipat cu microfon, cameră și sistem de cartografiere a locuinței, trimitea constant date către producător.

Când conexiunile suspecte au fost blocate la nivel de router, robotul a încetat pur și simplu să mai pornească. Reparația oficială nu a identificat nicio defecțiune, însă analiza jurnalelor interne a arătat că dispozitivul primise o comandă de „shutdown” sincronizată exact cu momentul restricționării accesului la internet.

YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind...
Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
Elon Musk crede că telefoanele mobile, așa cum le știm azi, sunt pe cale să dispară. Într-un nou episod al podcastului lui Joe Rogan, miliardarul a declarat că în următorii cinci-șase ani...
#tehnologie, #aplicatii, #date personale , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit confirmarea! Cand are loc "nunta secolului": "Cu trofeul pe masa"
a1.ro
Cate kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a rabufnit si a dezvaluit totul
ObservatorNews.ro
Liderul romilor din Roman, in stare grava dupa ce s-a impuscat in cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervati

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepremierul Tanczos Barna: „Peste 90% rată de returnare a ambalajelor, în ultimele două luni”
  2. Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
  3. Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
  4. Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
  5. Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
  6. Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
  7. Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
  8. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
  9. România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
  10. Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO