Prognozele meteo ajung la un alt nivel. Google a lansat un laborator virtual care „vede” uraganele cu două săptămâni înainte

Joi, 28 August 2025, ora 20:43
Zonă în care plouă FOTO Pixabay

Google DeepMind, împreună cu Google Research, a prezentat Weather Lab, o platformă online ce folosește inteligența artificială pentru a anticipa formarea și evoluția cicloanelor tropicale.

Proiectul promite să ofere o perspectivă mai clară asupra acestor fenomene extrem de periculoase, sprijinind centrele meteorologice în realizarea de prognoze mai precise.

Sistemul utilizează rețele neurale stocastice capabile să simuleze până la 50 de scenarii pentru fiecare ciclon, cu până la 15 zile înainte ca acesta să se formeze. Platforma, accesibilă direct din browser, are o interfață simplă și pune la dispoziție atât date istorice, cât și predicții de arhivă pentru cercetători și experți.

O nouă eră pentru predicția furtunilor tropicale

Cicloanele tropicale – cunoscute sub denumirea de uragane sau taifunuri – au provocat, în ultimele cinci decenii, pagube economice de peste 1,4 trilioane de dolari și mii de victime.

Dificultatea prognozelor vine din faptul că variații minore ale condițiilor atmosferice pot schimba radical direcția și intensitatea furtunii.

Testele realizate pe cicloanele din Atlantic și Pacificul de Est în perioada 2023–2024 arată că modelul Weather Lab poate oferi prognoze de traseu cu o precizie superioară față de modelele tradiționale. De exemplu, comparativ cu centrul european ECMWF, sistemul DeepMind a redus eroarea în estimarea traiectoriei cu aproximativ 140 de kilometri.

