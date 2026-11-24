Un instrument software dezvoltat de Microsoft pentru crearea aplicațiilor cu inteligență artificială a fost compromis de hackeri, care au distribuit versiuni infectate cu un program capabil să fure parole și alte informații confidențiale. Atacul a vizat Microsoft Agent Framework, un pachet utilizat de programatori pentru dezvoltarea asistenților AI.

Incidentul s-a produs pe 17 noiembrie 2026, când atacatorii au reușit să publice două versiuni malițioase ale instrumentului pe PyPI, una dintre cele mai cunoscute platforme de distribuire a bibliotecilor pentru limbajul de programare Python.

Pericolul era cu atât mai mare cu cât fișierele apăreau ca actualizări ale proiectului oficial Microsoft, nu ca programe publicate de un dezvoltator necunoscut.

Microsoft Agent Framework este folosit pentru construirea unor sisteme în care mai mulți agenți AI pot colabora, utiliza instrumente și executa sarcini complexe. Pachetul înregistrează aproape 200.000 de descărcări lunare, potrivit datelor prezentate de TechRadar.

Atacatorii au profitat de această popularitate pentru a introduce un program malițios care putea funcționa în fundal, în timp ce instrumentul Microsoft continua să își îndeplinească sarcinile obișnuite.

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Programul putea fura date de acces pentru Microsoft, Google și alte servicii

Prima versiune infectată, identificată drept 1.26.1, conținea un mecanism care permitea executarea automată a codului malițios la pornirea Python, chiar și atunci când dezvoltatorul nu utiliza direct Agent Framework.

Programul încerca să colecteze parole, chei de acces, fișiere de configurare și informații păstrate în mediile de dezvoltare.

Printre serviciile vizate se numărau Microsoft Azure, Amazon Web Services, GitHub, Docker, Hugging Face și OpenAI.

Aceste informații sunt deosebit de sensibile, deoarece unele chei și tokenuri pot permite accesarea serviciilor cloud sau a proiectelor software fără introducerea repetată a unei parole.

Administratorii PyPI au identificat prima versiune compromisă și au izolat-o după aproximativ 31 de minute.

Atacatorii au revenit însă două minute mai târziu cu o nouă versiune, 1.26.2, care includea și metode pentru colectarea unor tokenuri folosite în procesele automate GitHub Actions.

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A doua versiune a fost eliminată după aproximativ opt minute. Potrivit estimărilor bazate pe ritmul obișnuit al descărcărilor, cele două versiuni ar fi putut fi instalate de aproximativ 150 de ori înainte de retragere. Numărul real al instalărilor și existența unor victime nu au fost confirmate.

Cercetătorii în securitate de la Wiz, Aikido Security și Socket au analizat atacul și au identificat mecanismele folosite pentru executarea codului și colectarea informațiilor.

Dezvoltatorii care au instalat versiunile 1.26.1 sau 1.26.2 sunt sfătuiți să le elimine și să verifice sistemele afectate.

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