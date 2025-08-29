Unul dintre cele mai controversate proiecte legislative europene vrea să îi lase pe utilizatori fără mesaje criptate pe WhatsApp, Telegram și alte aplicații

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 29 August 2025, ora 22:01
Unul dintre cele mai controversate proiecte legislative europene, cunoscut sub numele de „Chat Control”, a câștigat teren în ultimele săptămâni. 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au declarat deja în favoarea propunerii, ceea ce apropie Bruxelles-ul de momentul în care conversațiile de pe WhatsApp, Signal sau Telegram ar putea fi verificate automat, înainte de a fi trimise.

Revenirea pe masa negocierilor a avut loc la începutul lunii iulie, odată cu preluarea președinției Consiliului UE de către Danemarca. Franța, Belgia, Ungaria, Italia, Spania și Suedia se numără printre statele care și-au schimbat poziția, în timp ce Germania rămâne indecisă. Pentru ca măsura să fie adoptată, este nevoie de o majoritate calificată: 55% dintre state, reprezentând 65% din populația Uniunii.

Cum funcționează scanarea pe dispozitiv și ce înseamnă pentru confidențialitate

Planul nu presupune renunțarea la criptarea end-to-end, ci introduce o tehnologie de „client-side scanning”, adică analizarea mesajelor direct pe telefonul sau calculatorul utilizatorului, înainte de criptare. Fiecare mesaj, imagine sau video ar fi verificat de algoritmi, oficial pentru a combate distribuirea materialelor de abuz sexual asupra minorilor (CSAM).

Însă criticii avertizează că, dincolo de obiectivul declarat, măsura ar crea un precedent periculos: monitorizarea conversațiilor private ale cetățenilor obișnuiți și eliminarea anonimatului prin verificarea obligatorie a vârstei. Organizațiile pentru drepturi digitale susțin că este vorba de o formă de supraveghere masivă și au lansat apeluri către cetățeni să contacteze europarlamentarii și să se opună inițiativei.

Nemulțumiri au venit și din partea unor voci influente din industria tech. Pavel Durov, fondatorul Telegram, a avertizat că reglementările excesive pot destabiliza societatea.

AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
WhatsApp integrează și mai mult inteligența artificială direct în aplicație. Noul update, disponibil momentan doar în Statele Unite, aduce funcția „Writing Help”, gândită să îi...
Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
Ceea ce a început ca un simplu test în aprilie s-a transformat rapid într-o direcție clară pentru gigantul tehnologic: Google vrea să concureze direct cu platforme precum Duolingo. Compania a...
#tehnologie, #WhatsApp, #Europa , #WhatsApp
