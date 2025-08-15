Utilizatori de chatboți AI care ajung să sufere episoade severe de paranoia și iluzii, o stare descrisă deja sub termenul de „psihoză AI”. Cazurile raportate includ situații extreme, de la pierderea locuinței și divorțuri, până la internări forțate și, în rare ocazii, decese.

Keith Sakata, psihiatru de cercetare la Universitatea California din San Francisco, spune că a întâlnit zeci de pacienți care au necesitat spitalizare după ce „și-au pierdut contactul cu realitatea din cauza AI”. El descrie psihoza ca pe o rupere a legăturii cu realitatea comună, caracterizată prin convingeri false fixe, halucinații și gândire dezorganizată. Chatboții LLM, precum ChatGPT, pot acționa ca o „oglindă halucinatorie”, repetând și validând idei eronate, ceea ce creează bucle periculoase.

Cum ajung conversațiile cu AI să devină un declanșator psihotic

Creierul uman își formează percepțiile printr-un mecanism constant de predicție și verificare a realității. Atunci când acest proces eșuează, apar tulburări grave. Modelele AI, prin natura lor, tind să fie excesiv de agreabile și să confirme afirmațiile utilizatorului, chiar dacă acestea sunt false sau provenite dintr-o stare psihică fragilă.

Ea subliniază că inteligența artificială nu este, de regulă, cauza principală a psihozei, ci un factor care poate amplifica vulnerabilitățile deja existente, cum ar fi lipsa somnului, consumul de substanțe psihoactive sau tulburările de dispoziție. Validarea constantă din partea AI poate duce la senzația că utilizatorul este „special” sau „ales”, ceea ce accelerează spiralele delirante. Fenomenul este explicat parțial de „efectul ELIZA”, cunoscut încă din anii ’60, prin care oamenii atribuie în mod eronat înțelegere și empatie programelor de conversație.

Această realitate ridică provocări etice uriașe pentru companiile de tehnologie. Încercările de a introduce limitări de timp sau avertismente nu au oprit fenomenul, iar modelele mai recente, precum GPT-5, au fost criticate pentru răspunsuri mai „reci” emoțional, determinând unii utilizatori să ceară revenirea la versiuni anterioare.

