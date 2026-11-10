Cercetătorii au descoperit cum să transforme pungile și ambalajele din plastic într-un adeziv foarte rezistent. Noua metodă de reciclare

Pungile și recipientele din plastic ar putea deveni materie primă pentru adezivi industriali, în loc să fie transformate în produse reciclate cu proprietăți inferioare. Cercetătorii de la universitatea elvețiană ETH Zurich au dezvoltat o metodă prin care deșeurile obișnuite din plastic pot fi transformate într-un material adeziv rezistent, potrivit inclusiv pentru aplicații industriale.

Descoperirea ar putea oferi o nouă posibilitate de reutilizare a unor materiale produse în cantități uriașe. La nivel mondial sunt fabricate anual aproximativ 450 de milioane de tone de plastic, iar aproape jumătate din această cantitate este reprezentată de polietilenă și polipropilenă, folosite frecvent la ambalaje.

Reciclarea tradițională presupune, de regulă, topirea plasticului și transformarea lui în alte obiecte. Problema este că prelucrarea repetată poate reduce rezistența materialului, limitând utilizările produsului rezultat.

Echipa coordonată de profesorul Tae-Lim Choi a ales o abordare diferită, care păstrează structura de bază a plasticului și îi modifică proprietățile chimice.

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Cum poate deveni plasticul reciclat un adeziv pentru metal, sticlă și lemn

Noua metodă presupune introducerea unor lanțuri moleculare suplimentare în structura plasticului, folosind un solvent care conține clor și lumină cu o lungime de undă controlată.

Procesul are loc într-o singură etapă și nu necesită temperaturi extreme sau catalizatori costisitori.

Materialul obținut a fost testat pe suprafețe de metal, sticlă și lemn, demonstrând o rezistență potrivită pentru cerințele unor aplicații industriale. Cercetătorul Hongsik Kim a arătat că pot fi utilizate inclusiv pungi și recipiente obișnuite din plastic.

Tehnologia ar putea avea și alte utilizări. Cercetătorii analizează posibilitatea producerii unor folii alimentare care să împiedice pătrunderea oxigenului și a apei, contribuind astfel la protejarea alimentelor congelate.

ETH Zurich a brevetat metoda și a înscris invenția în competiția Spark Award 2026, a cărei finală este programată pe 26 noiembrie.

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