Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 09:47
Război digital între SUA și UE. Trump le cere giganților tech să ignore legea europeană a platformelor online
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Administrația Trump, prin Comisia Federală pentru Comerț (FTC), a transmis un avertisment direct celor mai mari companii americane: nu aplicați Digital Services Act (DSA), legislația emblematică a Uniunii Europene care reglementează platformele online.

Scrisoarea oficială, semnată de președintele FTC, Andrew Ferguson, și trimisă către Google, Meta, Amazon, Apple și Microsoft, descrie DSA drept „incompatibil cu valorile americane”, pe motiv că ar pune în pericol libertatea de exprimare și securitatea cetățenilor SUA.

De la libertatea de exprimare la criptarea mesajelor

Ferguson invocă Primul Amendament al Constituției și acuză platformele că au devenit „instrumente de cenzură”, inclusiv la presiunea administrațiilor anterioare. În viziunea Washingtonului, legile europene precum DSA, GDPR sau chiar Online Safety Act din Marea Britanie reprezintă o ingerință străină ce ar putea afecta drepturile americanilor.

Un alt punct tensionat este criptarea end-to-end. FTC avertizează că orice companie care ar slăbi protecția datelor pentru a se conforma unor reglementări externe ar putea fi acuzată de practici comerciale incorecte conform legislației federale. „Companiile care cedează în fața guvernelor străine vor fi trase la răspundere”, a transmis Ferguson pe platforma X.

FTC le-a cerut celor 13 companii vizate să raporteze până pe 28 august modul în care vor gestiona coliziunea dintre legile americane și cele europene. Practic, giganții digitali sunt împinși să aleagă între respectarea legislației SUA sau conformarea la normele UE.

