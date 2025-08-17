Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:16
FOTO Unsplash

Industria telefoanelor inteligente a atins un nou vârf istoric în trimestrul al doilea din 2025, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari în venituri. Creșterea de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut vine în contextul unei majorări mai modeste, de doar 3%, a livrărilor globale. Prețul mediu de vânzare a urcat la aproape 350 de dolari, un salt de 7% care marchează un maxim absolut pentru această perioadă a anului.

Specialiștii de la Counterpoint Research spun că apetitul pentru dispozitive premium a fost principalul motor al creșterii, sprijinit de oferte de finanțare mai accesibile, programe de schimb mai atractive și campanii promoționale agresive. Relaxarea tarifelor în SUA a contribuit, de asemenea, la impulsionarea vânzărilor în segmentul de top.

Apple domină veniturile, Samsung rămâne lider la livrări

Toți cei cinci mari producători au înregistrat creșteri de venituri, însă Apple a condus detașat, cu un avans de 13% și o cotă de 43% din totalul global. Performanța s-a bazat pe succesul seriei iPhone 16 în toate regiunile, cu vânzări accelerate în Japonia datorită modelului 16e și rezultate solide pe piețele emergente din Orientul Mijlociu, Africa și India.

Samsung s-a situat pe locul doi la venituri, cu o cotă de 15%, dar și-a păstrat supremația la livrările globale. Creșterea de 4% a veniturilor a fost alimentată de popularitatea gamei Galaxy A și de lansările premium Galaxy S25 și S25 Edge.

Xiaomi a rămas singurul brand care nu și-a scumpit telefoanele, păstrând un preț mediu de 152 de dolari, dar și-a consolidat poziția în topul livrărilor, pe locul trei, cu o cotă de 14%.

