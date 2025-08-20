Recunoașterea facială, între mitul perfecțiunii și realitatea plină de erori

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:42
302 citiri
Recunoașterea facială, între mitul perfecțiunii și realitatea plină de erori
FOTO Unsplash

De ani buni, recunoașterea facială este prezentată drept o tehnologie aproape imposibil de greșit, cu rapoarte de acuratețe care depășesc 99% în testele de laborator. Dar dincolo de statistici și promisiuni, realitatea din teren spune o poveste mult mai complicată. O serie de studii recente realizate de cercetători de la Universitatea Oxford și Universitatea din Pennsylvania arată că atunci când este folosită în viața de zi cu zi, tehnologia produce mult mai multe erori decât s-ar crede.

Diferența vine din modul în care sunt concepute testele standardizate față de situațiile reale. Evaluările oficiale, precum cele ale Institutului Național de Standarde și Tehnologie din SUA (NIST), utilizează imagini clare și condiții ideale. În stradă, însă, camerele surprind fețe în mișcare, din unghiuri dificile și la rezoluții slabe. În plus, algoritmii sunt antrenați pe seturi de date care nu reflectă diversitatea demografică, ceea ce duce la un risc mai mare de identificări greșite în rândul grupurilor minoritare.

Cazuri de erori grave și discriminare

Consecințele nu sunt doar statistice, ci și umane. În 2020, un bărbat din Detroit a fost arestat pe nedrept din cauza unui sistem de recunoaștere facială, iar în Londra, un activist a fost confundat într-un test unde poliția a identificat corect doar 8 persoane din 42. Exemplele au continuat: Nijeer Parks, Porcha Woodruff sau Robert Williams au devenit simboluri ale erorilor tehnologice, toți fiind victime ale unor identificări incorecte.

Un studiu publicat în mai 2025 de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania confirmă că performanța algoritmilor scade drastic atunci când imaginile sunt afectate de iluminare slabă, mișcare sau unghiuri atipice. Erorile afectează disproporționat femeile și persoanele de culoare, ceea ce amplifică riscul de discriminare sistemică.

Mai mult, lipsa de transparență ridică alte îngrijorări. Un raport al Algorithmic Justice League a arătat că TSA a folosit recunoașterea facială pe aeroporturi fără a informa corect pasagerii despre dreptul de a refuza scanarea.

