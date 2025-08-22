Redmi Note 15 s-a lansat: telefon subțire, baterie imensă și un preț bun

Xiaomi a reușit din nou să atragă atenția cumpărătorilor, lansând în China noul Redmi Note 15. Modelul promite să aducă specificații demne de un flagship într-o zonă de preț extrem de accesibilă, acolo unde competiția se bazează de obicei pe compromisuri evidente.

Telefonul are doar 7,35 mm grosime, însă ascunde o baterie de 5800 mAh, depășind chiar și rivali de top. Spre comparație, Galaxy S25 Ultra, vârful de gamă Samsung, include un acumulator de 5000 mAh într-o carcasă mai groasă de 8,2 mm. Diferența de preț dintre cele două modele este și mai greu de ignorat.

Ecran spectaculos și cameră de 50 MP

Redmi Note 15 vine echipat cu un ecran OLED de 6,77 inci, rezoluție FHD+ și o rată de reîmprospătare de 120 Hz, capabil să atingă o luminozitate maximă de 3200 niți în modul boost. Sub display se află senzorul de amprentă, iar perforația discretă ascunde o cameră frontală de 8 MP, suficientă pentru selfie-uri clare și filmări la 1080p.

Pe spate, atracția principală este camera de 50 MP cu senzor Light Fusion 400 produs de OmniVision, ajutată de un senzor secundar de 2 MP pentru efectele de profunzime și de un bliț LED. Designul modulului foto este masiv, însă mare parte din el are rol estetic.

La interior găsim procesorul Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 pe 3 nm, susținut de până la 12 GB RAM și 256 GB stocare. Telefonul rulează Android 15 cu interfața Xiaomi HyperOS 2, iar la capitolul conectivitate oferă 5G, Wi-Fi 6, NFC și Bluetooth 5.1.

Încărcarea rapidă se face la 45 W, iar telefonul suportă și reverse charging la 18 W. În plus, carcasa de 178 g este certificată IP66 pentru rezistență la praf și stropi de apă, iar difuzoarele stereo cu Dolby Atmos completează experiența multimedia.

Redmi Note 15 este disponibil în China în mai multe versiuni, de la 6 GB RAM + 128 GB stocare până la 12 GB RAM + 256 GB, cu prețuri care pornesc de la doar 139 de dolari.

