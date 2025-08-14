Regula care a golit site-urile pentru adulți și a împins utilizatorii spre zone periculoase ale internetului

Implementată la începutul lunii august, obligativitatea validării vârstei prin prezentarea actului de identitate sau înrolarea cardului de credit a schimbat radical peisajul online pentru britanicii care vizitează site-uri pentru adulți. Chiar dacă există și opțiuni mai puțin intruzive, cum ar fi estimarea vârstei dintr-un selfie, reticența față de încărcarea datelor biometrice pe servere aflate sub control guvernamental a ținut mulți utilizatori departe.

Primele statistici sunt elocvente. Între 1 și 9 august, traficul Pornhub din Marea Britanie a scăzut cu 47% față de finalul lunii iulie, de la 3,2 milioane la 2 milioane de vizitatori. O cădere similară a înregistrat și XVideos, al doilea cel mai popular site de acest tip. Nu este clar însă cât de mult vor fi afectate veniturile, având în vedere că dispariția vine în special din rândul utilizatorilor ocazionali, monetizați prin reclame.

În contrast, OnlyFans a pierdut doar 10% din trafic, cel mai probabil pentru că majoritatea clienților aveau deja metode de plată înregistrate, ceea ce presupune validarea vârstei. Între timp, platforme pornografice mai mici, cu reguli mai relaxate, au înregistrat creșteri vizibile de trafic. Specialiștii avertizează însă că fenomenul va fi de scurtă durată, autoritățile având acum puterea legală de a bloca site-urile neconforme.

O consecință mai îngrijorătoare este migrarea unei părți a utilizatorilor către VPN-uri, în încercarea de a naviga anonim. Creșterea abonamentelor la astfel de servicii ridică temeri că unii vor ajunge pe dark web, unde conținutul poate fi mai extrem și unde industria ilegală a pornografiei se dezvoltă exploatând tocmai persoanele vulnerabile pe care Ofcom dorește să le protejeze.

Ads