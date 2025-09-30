De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:02
571 citiri
De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat
Hacker FOTO / Pixabay

După ce iubita unui hacker a rămas fără telefon, furat pe stradă, acesta, în loc să se mulțumească să anunțe poliția, a decis să-și folosească abilitățile digitale pentru a urmări dispozitivul. Ce a descoperit însă depășește cu mult un simplu jaf: o rețea complexă de criminalitate cibernetică, întinsă pe mai multe continente.

Folosind semnalele lăsate de telefon și conexiunile la internet, hackerul a identificat nu doar hoții inițiali, ci și infrastructura prin care grupările criminale exploatau telefoanele furate. Dincolo de piața neagră a dispozitivelor, ancheta sa a expus tentative de fraudă financiară, atacuri de tip phishing și comerț ilegal cu date personale, scrie Playtech.

Cum funcționează rețeaua

Telefoanele sustrase erau resetate rapid și trimise în centre unde erau testate metode avansate de deblocare. Odată obținut accesul, conturile bancare, emailurile și rețelele sociale ale victimelor deveneau ținte imediate. Între timp, datele extrase erau vândute pe forumuri ascunse, alimentând o adevărată piață neagră digitală.

Modelul era unul clasic pentru crima organizată online: grupuri mici, dispersate geografic, interconectate prin platforme secrete. Urmele descoperite au arătat ramificații în mai multe țări europene și chiar dincolo de continent.

Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o...
Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de încredere, precum OLX și ePantofi, pentru a...
#tehnologie, #hackeri, #cibernetic , #hacker
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Google Drive primește protecție automată împotriva atacurilor ransomware. Cum funcționează protecția AI care îți face documentele mai sigure
  2. De la un simplu furt la o rețea internațională de crimă cibernetică: povestea hackerului care și-a urmărit telefonul furat
  3. Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital
  4. Lion Recycle oferă soluțiile moderne pentru gestionarea deșeurilor prin containere de închiriat
  5. China vrea să „fure” talentele tech din SUA și le ademenește cu locuințe și sume de bani importante. Ce este ”viza K”
  6. Black Friday SUMMIT 2025: conferință privată Gomag pentru 150 de participanți, la București
  7. Anunțul momentului cu facturile de gaz. Ce îi așteaptă pe români la iarnă
  8. Legea majoratului online, tot mai aproape de realitate. Până la 16 ani, accesul la servicii online se va face doar cu acord parental
  9. O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
  10. Desființarea ANAF, adusă în discuție de un oficial BNR. Se impune o singură condiție

Ultimele emisiuni

Acum 34 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu