Tabletele au devenit în ultimii ani mai mult decât simple dispozitive pentru „consum de conținut”, ci sunt instrumente de lucru, studiat și, desigur, creativitate. În această zonă se poziționează și noul HUAWEI MatePad 11.5 (2025), o tabletă care promite să ofere atât performanță și autonomie, cât și un ecran prietenos cu ochii.

Dedicată în special studenților și tinerilor, tableta aduce îmbunătățiri majore față de generațiile anterioare. De la noul ecran PaperMatte, care reduce oboseala vizuală, până la integrarea stiloului M-Pencil și a aplicațiilor de productivitate, totul este gândit pentru a oferi o experiență completă, apropiată de cea a unui laptop. Haide să vorbim despre ce știe să facă această tabletă și, desigur, prețul.

Design și portabilitate

Primul lucru care m-a surprins, plăcut, desigur, la HUAWEI MatePad 11.5 (2025) este cât de subțire și ușoară este. Cu o grosime de doar 6.1 mm și o greutate de 515 grame, tableta intră fără probleme într-un rucsac sau chiar într-o geantă de umăr. Construcția din aluminiu și designul unibody îi dau un aspect premium și o senzație solidă atunci când o ții în mână.

Disponibilă în două culori elegante – Violet și Space Gray – tableta are un aer modern, dar și practic. În utilizarea zilnică, faptul că e atât de ușoară contează enorm, mai ales dacă o folosești mult timp pentru citit, notițe sau vizionarea de conținut. Practic, primești senzația unei tablete mari și performante, fără disconfortul unei greutăți suplimentare.

Ecran PaperMatte și confort vizual

Ecranul de 11.5 inci este punctul central al acestui model. Vorbim despre un display 2.5K FullView (2456 × 1600 pixeli), cu luminozitate de până la 600 niți și o rată de refresh de 120 Hz. Rezultatul este o imagine extrem de clară și o derulare fluidă, fie că navighezi pe web, fie că vizionezi conținut multimedia.

Diferența reală față de alte tablete din aceeași categorie se simte datorită tehnologiei PaperMatte Display. Suprafața ecranului este tratată cu o gravare nano la nivel microscopic și cu un strat optic special, ceea ce reduce reflexiile luminii cu până la 60% și face utilizarea mult mai confortabilă chiar și în spații luminoase. Într-un test, în casă, citind câteva pagini de e-book lângă o fereastră cu lumină puternică, diferența față de un ecran standard este evidentă, reflexiile sunt reduse, iar ochii obosesc mai greu.

În plus, tehnologia de polarizare circulară imită lumina naturală și păstrează lizibilitatea ecranului chiar și atunci când porți ochelari de soare polarizați. Tableta are și certificări de top pentru protecția ochilor, precum Low Blue Light și Flicker-Free, ceea ce îi conferă un avantaj clar pentru cei care petrec ore întregi în fața ecranului.

Productivitate și instrumente incluse

Unul dintre marile atuuri ale HUAWEI MatePad 11.5 (2025) este pachetul orientat spre productivitate. Tableta vine în perioada de lansare cu M-Pencil (a 3-a generație) inclus, ceea ce o transformă într-un instrument excelent pentru luat notițe, desenat sau adnotat documente. Stylus-ul se atașează magnetic și se încarcă wireless, așa că nu mai există grija cablurilor sau a bateriilor externe. L-am folosit pentru a face notițe rapide în timpul unei ședințe și senzația de scris este foarte apropiată de cea pe hârtie, mai ales datorită ecranului PaperMatte, care oferă acea ușoară rezistență specifică stiloului pe foaie.

Aplicația HUAWEI Notes este, de asemenea, mult îmbunătățită. Poți personaliza tipurile de hârtie, coperțile și stickerele, iar AI-ul integrează funcția de corectare a scrisului de mână. Am testat funcția selectând câteva notițe scrise în grabă, iar aplicația le-a transformat instant într-un text lizibil și ordonat. Pentru cineva care ia notițe rapide la cursuri sau întâlniri, diferența este uriașă.

În plus, tableta vine preinstalată cu WPS Office pentru documente și cu GoPaint, o aplicație de desen care îți permite să încerci tehnici de pictură digitală, chiar dacă nu ai experiență. Am încercat câteva schițe în GoPaint, și ce mi-a plăcut a fost varietatea pensulelor și realismul efectelor, aproape că simți că lucrezi cu acuarele sau tuș.

La capitolul productivitate se adaugă și HUAWEI Smart Keyboard (vândută separat). Tastatura are un design subțire, cu taste comode și o cursă decentă, iar faptul că se atașează și se detașează ușor o face practică pentru cineva care alternează între utilizarea tabletei ca dispozitiv de scris și ca ecran multimedia. Am folosit-o pentru a redacta câteva pagini și experiența a fost suficient de apropiată de cea a unui laptop, mai ales datorită modului Floating Multi-Window care permite să ai mai multe aplicații deschise simultan, pe același ecran.

Pe scurt, partea de productivitate este bine gândită și face ca MatePad 11.5 să nu fie doar un gadget de divertisment, ci un real înlocuitor de laptop pentru sarcini de birou, școală sau proiecte creative.

Performanță și multimedia

Dincolo de muncă, o tabletă bună trebuie să fie și un centru de divertisment. HUAWEI MatePad 11.5 (2025) nu dezamăgește aici: are un sistem audio cu patru difuzoare, optimizat prin algoritmul Histen 9.0. L-am folosit pentru a urmări un film și pentru a asculta muzică, iar sunetul mi s-a părut surprinzător de plin și echilibrat pentru un dispozitiv atât de subțire. Vocea este clară, basul bine definit, iar scena audio suficient de largă pentru a crea senzația de imersiune.

Pentru partea vizuală, ecranul de 2.5K și refresh rate-ul de 120 Hz fac ca experiența de gaming sau vizionarea conținutului video să fie foarte fluentă. Am încercat câteva sesiuni de gaming casual și tableta a rămas stabilă, fără să se încingă prea tare – lucru datorat sistemului de răcire pe bază de grafit care distribuie eficient căldura.

Camera frontală de 8 MP ultra-wide este gândită în special pentru apeluri video și conferințe online. Am testat-o într-o discuție pe Zoom și cadrele au fost clare, cu unghi suficient de larg pentru a prinde mai mult din fundal. Pe spate, camera de 13 MP e suficientă pentru a fotografia documente, notițe sau chiar cadre rapide din viața de zi cu zi.

În plus, tableta vine cu o baterie de 10.100 mAh, care promite peste 14 ore de redare video. În practică, am folosit-o o zi întreagă pentru browsing, notițe și muzică, și seara încă mai avea suficientă baterie. Încărcarea rapidă de 40W SuperCharge reface complet bateria în aproximativ o oră și jumătate, ceea ce înseamnă că nu ești nevoit să stai mult lângă priză.

Ecosistem software și AppGallery

Un aspect important la tabletele Huawei este ecosistemul de aplicații. AppGallery a devenit în timp unul dintre cele mai mari magazine de aplicații la nivel global și oferă acces la o gamă largă de aplicații populare. Am descărcat rapid câteva aplicații uzuale, atât pentru muncă, cât și pentru divertisment, și procesul a fost simplu, interfața fiind intuitivă.

Pentru cei care au nevoie și de aplicațiile Google, există soluții integrate precum microG sau GBox, disponibile direct prin AppGallery. Practic, poți accesa aplicații ca Gmail, YouTube sau Google Maps fără bătăi de cap. În utilizarea zilnică, tranziția între aplicațiile din AppGallery și cele accesate prin aceste soluții a fost lină, fără probleme majore.

Tableta vine și cu câteva aplicații proprietare utile: HUAWEI Notes pentru notițe și organizare, GoPaint pentru desen și creație artistică, dar și suport pentru Floating Multi-Window și SuperHub, care facilitează multitasking-ul și transferul de fișiere între dispozitive. Folosind tableta împreună cu un laptop Huawei, transferul de documente și imagini s-a făcut extrem de rapid, doar prin drag & drop.

Concluzie

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) este mai mult decât o tabletă obișnuită, este un instrument complet de lucru, studiu și divertisment. Designul subțire și ușor o face extrem de portabilă, iar ecranul PaperMatte reprezintă un adevărat punct de atracție pentru oricine petrece mult timp citind sau lucrând.

Din experiența mea, tableta își arată cel mai bine valoarea atunci când o folosești cu M-Pencil și tastatura, în acel moment, se apropie foarte mult de un laptop, dar rămâne mai ușoară și mai flexibilă.

Accesul la aplicații prin AppGallery și posibilitatea de a folosi serviciile Google cu microG/GBox elimină una dintre cele mai mari bariere pe care utilizatorii le-ar putea avea.

Oferta de lansare din Huawei Store, valabilă până pe 30.09.2025: 1999 lei pentru versiunea PaperMatte: cupon de discount AZIARE500MP reducere în valoare de 500 lei (se aplică direct în prețul produsului), Cadou: M-Pencil (3rd Generation) și beneficiul „Protecție Ecran”. Pentru 39.99 lei în plus, poți primi și un încărcător de 66W.

