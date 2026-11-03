Review METZ MNH7000. Un televizor 4K cu ecran mat, gândit pentru camerele în care lumina poate strica experiența de vizionare

Un televizor poate să arate excelent într-un showroom, unde iluminarea este atent controlată, dar lucrurile se schimbă destul de mult odată ce ajunge acasă. O fereastră mare lângă ecran, soarele care intră în cameră după-amiaza sau o lampă aprinsă seara pot transforma chiar și o imagine foarte bună într-una greu de urmărit.

Reflexiile devin vizibile mai ales în scenele întunecate, iar uneori ajungi să modifici poziția televizorului sau să tragi draperiile doar ca să poți vedea confortabil un film.

De la această problemă am pornit și când am testat METZ MNH7000, un televizor 4K de 55 de inci care propune o soluție mai puțin obișnuită: un ecran mat, construit în jurul tehnologiei Matte Screen Ultra. Ideea este simplă. În loc să reflecte lumina din cameră ca o suprafață lucioasă, ecranul încearcă să o disperseze și să reducă efectul acesteia asupra imaginii.

METZ nu este neapărat primul nume care îți vine în minte atunci când cauți un televizor nou, însă brandul are o istorie destul de lungă.

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Compania a fost fondată în Germania, în 1938, și a trecut de-a lungul timpului de la echipamente radio la produse foto și televizoare. Astăzi, METZ îmbină această experiență cu tehnologii moderne pentru televizoare inteligente, iar modelul MNH7000 este unul dintre produsele prin care încearcă să atragă atenția într-o piață foarte competitivă.

Am vrut să văd în special dacă ecranul mat face o diferență în utilizarea obișnuită, nu doar în demonstrațiile pregătite de producător. Așa că am testat televizorul lângă o fereastră mare, cu lumină naturală puternică, apoi cu draperiile trase și cu o sursă de iluminare artificială amplasată în apropiere.

În paralel, am urmărit filme,

videoclipuri 4K și conținut sportiv, pentru a vedea cum se comportă MNH7000 dincolo de principala sa caracteristică. Haide să vedem cum s-a descurcat.

Design și construcție. Un televizor care nu încearcă să atragă atenția prin artificii

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METZ MNH7000 are un design destul de simplu, ceea ce nu consider deloc un dezavantaj. Rama neagră este discretă, marginile din jurul ecranului sunt relativ subțiri, iar cele două picioare amplasate spre extremități îi oferă un aspect echilibrat.

Modelul testat are o diagonală de 55 de inci, adică aproximativ 139 de centimetri, și o rezoluție de 3840 × 2160 de pixeli. Este o dimensiune potrivită pentru un living obișnuit, dar poate funcționa și într-o cameră mai mică, dacă există suficient spațiu pentru vizionare.

Privit din lateral, televizorul nu este uniform de subțire. Partea superioară are un profil mai fin, în timp ce zona din spate devine mai voluminoasă, pentru a găzdui componentele interne. Nu este genul de construcție care încearcă să imite un tablou lipit de perete, însă aspectul general este curat.

În spate, conexiunile sunt grupate într-un compartiment retras, cu acces din lateral. Este o alegere practică, mai ales atunci când trebuie conectat un dispozitiv extern fără să fie mutat întregul televizor. În fotografiile realizate am identificat trei porturi HDMI, două USB și conexiuni pentru semnal TV.

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Un detaliu pe care l-am apreciat a fost faptul că suprafața mată se potrivește destul de natural cu restul construcției. Chiar și atunci când televizorul este oprit, ecranul nu are aspectul puternic lucios întâlnit la multe alte modele.

Matte Screen Ultra. Ce se află în spatele ecranului mat?

Ecranul este, evident, principala atracție a acestui model. METZ folosește denumirea Matte Screen Ultra pentru o structură care combină mai multe straturi optice, fiecare având un scop diferit.

Primul este Ultra Matte Layer, care folosește o tehnologie de tratare microscopică a suprafeței pentru a dispersa lumina incidentă. Cu alte cuvinte, reflexiile nu mai apar neapărat ca imagini clare ale ferestrelor sau becurilor, ci ca zone luminoase mai difuze.

Al doilea element este Ultra Clarity Layer, bazat pe acoperiri optice concepute pentru a reduce cantitatea de lumină reflectată și pentru a păstra claritatea imaginii. Există și un strat destinat îmbunătățirii unghiurilor de vizionare, astfel încât imaginea să rămână cât mai consistentă atunci când televizorul este privit dintr-o poziție laterală.

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Pe hârtie, explicațiile sunt interesante. Totuși, un ecran mat nu este automat mai bun în orice situație. Dispersarea reflexiilor poate modifica și felul în care percepem contrastul, mai ales când lumina ambientală este puternică. Tocmai de aceea am preferat să mă concentrez pe comportamentul televizorului în condiții reale, nu doar pe tehnologia descrisă în materialele producătorului.

Testul în lumină naturală. Ce se întâmplă lângă o fereastră mare

Pentru primul test, am amplasat televizorul într-o cameră cu o fereastră mare, foarte aproape de zona prin care intra lumina naturală. Nu a fost un mediu pregătit special pentru a pune ecranul într-o lumină favorabilă, ci unul în care reflexiile puteau deveni o problemă.

Am folosit videoclipuri 4K cu peisaje, vegetație și zone luminoase, apoi am urmărit aceeași imagine în condiții diferite de iluminare.

În fotografia realizată cu lumina naturală prezentă, imaginea a rămas foarte bună, iar detaliile peisajului au continuat să fie vizibile. Culorile vegetației, contururile copacilor și elementele mai mici din cadru nu au fost acoperite de reflexii puternice.

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Când am redus lumina din cameră (adică am tras draperiile de tot), imaginea a căpătat un aspect mai intens în fotografii, cu diferențe mai evidente între zonele luminoase și cele întunecate. Este un rezultat firesc: lumina ambientală influențează contrastul perceput, indiferent de tehnologia ecranului.

Am fotografiat televizorul și în timp ce era oprit. Aici se observă mai bine comportamentul suprafeței mate. Reflexiile nu dispar complet, însă apar mai degrabă ca zone luminoase fără contururi foarte precise.

Mi se pare importantă această diferență. Matte Screen Ultra nu transformă televizorul într-o suprafață imună la lumină, dar schimbă felul în care reflexiile se manifestă. În testul meu, acest lucru a contribuit la păstrarea unei imagini ușor de urmărit într-o cameră luminoasă.

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Iluminarea artificială. Testul care mi-a arătat cel mai bine comportamentul ecranului

Al doilea test a fost realizat cu o lampă amplasată în apropierea televizorului, într-o poziție din care lumina acesteia se reflecta pe ecran.

Am început cu un peisaj montan, apoi am trecut la o scenă urbană, cu clădiri iluminate și multe zone întunecate. Acest tip de conținut este mai potrivit pentru observarea reflexiilor, deoarece o pată luminoasă devine mai evidentă pe un fundal întunecat.

Cu televizorul oprit, reflexia lămpii era clar vizibilă, dar nu sub forma unei imagini bine definite a becului. În schimb, apărea o pată luminoasă difuză, întinsă pe o porțiune din ecran.

Când am pornit televizorul, reflexia a rămas prezentă. Diferența este că, în timpul vizionării, nu mi s-a părut deranjantă. Am putut urmări scena fără să simt nevoia să mut lampa sau să schimb poziția din care priveam.

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Pentru mine, aceasta a fost una dintre cele mai relevante observații ale testului. Nu faptul că reflexia ar fi dispărut, pentru că nu s-a întâmplat asta, ci faptul că prezența ei nu a devenit o problemă în utilizare.

Există și o limitare evidentă. Dacă o sursă puternică de lumină se reflectă direct în ecran, zona respectivă poate deveni mai deschisă și poate reduce contrastul perceput local. Ecranul mat nu anulează acest efect, dar în condițiile în care l-am testat, reflexiile nu au compromis experiența de vizionare.

Calitatea imaginii. Culori intense, detalii și conținut 4K

Dincolo de ecranul mat, METZ MNH7000 folosește o combinație de tehnologii QD-Mini LED și Quantum Dot, menită să ofere culori bogate și un control mai precis al iluminării.

Am urmărit mai multe tipuri de conținut, de la peisaje filmate la rezoluție 4K până la secvențe subacvatice, sport și scene din filme. Am vrut să văd cum se comportă imaginea în situații diferite, fără să mă limitez la videoclipurile demonstrative cu foarte multă culoare.

În peisajele luminoase, televizorul a lăsat o impresie bună. O altă secvență, cu o țestoasă înotând deasupra unui recif de corali, a fost potrivită pentru observarea detaliilor. Textura carapacei, formele coralilor și diferențele dintre nuanțele de albastru au fost ușor de urmărit.

Am folosit și o scenă din Avatar, un film care pune destul de bine în evidență capacitatea unui televizor de a afișa culori intense. Personajele albastre, vegetația verde și accentele galbene au avut o separare cromatică bună, iar detaliile fețelor și ale frunzelor au rămas vizibile.

În ceea ce privește contrastul, scenele nocturne cu orașe iluminate au oferit o separare vizibilă între luminile clădirilor și suprafețele mai întunecate.

METZ include și procesorul de imagine S AI Engine, despre care producătorul spune că analizează imaginile în timp real, cu funcții dedicate inclusiv tonurilor pielii și clarității mișcării. În utilizarea obișnuită, ceea ce contează este rezultatul de pe ecran, nu neapărat denumirea procesării din spatele lui.

Am urmărit și un meci de fotbal, pentru a include în test un tip de conținut foarte diferit de peisajele 4K. Marcajele terenului, jucătorii și tribunele au rămas bine diferențiate.

Google TV. O experiență rapidă și ușor de folosit

La capitolul software, METZ MNH7000 folosește Google TV, o platformă deja familiară celor care au utilizat televizoare inteligente cu sistemul Google.

Interfața reunește aplicațiile de streaming, recomandările de conținut și materialele urmărite recent. Pe televizorul testat am avut acces la aplicații precum Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video și HBO Max, alături de alte servicii.

Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost viteza cu care se mișcă sistemul. Navigarea între meniuri este rapidă, comenzile sunt preluate prompt, iar experiența generală este fluidă. Nu am simțit că trebuie să aștept după televizor atunci când schimbam aplicațiile sau reveneam la ecranul principal.

Telecomanda are o construcție clasică, cu butoane numerice, un cerc generos pentru navigare, comenzi dedicate volumului și scurtături pentru aplicații. Nu încearcă să fie minimalistă cu orice preț, ceea ce poate fi un avantaj pentru cei care preferă să aibă acces direct la funcțiile importante.

Mi se pare o abordare practică. Un televizor poate avea un ecran foarte bun, dar experiența se strică repede dacă meniurile sunt lente sau comenzile devin frustrante. În cazul MNH7000, partea de software nu mi-a creat astfel de probleme.

Sunetul. Bun pentru utilizarea de zi cu zi

La capitolul audio, televizorul integrează tehnologii de procesare a sunetului, inclusiv soluții dbx-tv, care urmăresc îmbunătățirea clarității vocilor și echilibrarea nivelului sonor.

Din experiența mea, sunetul a fost clar și de bună calitate în utilizarea obișnuită. Dialogurile au fost ușor de urmărit, iar experiența generală nu mi-a creat impresia că aș avea nevoie imediat de un sistem audio extern.

Pentru filme și muzică, un soundbar poate rămâne o opțiune pentru cei care își doresc un sunet mai amplu, însă nu am considerat că experiența audio integrată reprezintă un punct slab evident al televizorului.

Cui i se potrivește METZ MNH7000?

După testele realizate, cred că principalul argument pentru METZ MNH7000 este destul de clar: ecranul mat are sens mai ales într-o cameră în care iluminarea nu poate fi controlată permanent.

Mă gândesc la un living cu ferestre mari, la o cameră în care televizorul este folosit și pe timpul zilei sau la situațiile în care cineva preferă să urmărească un film seara fără să stingă toate luminile.

În astfel de condiții, Matte Screen Ultra poate face experiența mai confortabilă. Reflexiile nu dispar complet, dar devin mai difuze și, cel puțin în testele mele, nu au ajuns să distragă atenția de la conținut.

În același timp, MNH7000 nu se rezumă la această caracteristică. Are un ecran 4K cu imagini bogate în culori, o interfață Google TV rapidă, o telecomandă practică și un sistem audio care s-a descurcat bine în utilizarea obișnuită.

Pentru utilizatorul care își dorește un televizor de 55 de inci, pe care să îl poată folosi confortabil în diferite momente ale zilei, fără să reorganizeze camera în funcție de lumină, METZ MNH7000 poate fi o soluție reală.

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