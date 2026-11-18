Un tribunal din Milano a decis ca activitatea Revolut din Italia să fie supravegheată timp de un an de administratori desemnați de instanță. Măsura vine după ce anchetatorii au descoperit că persoane suspectate sau condamnate pentru infracțiuni au efectuat tranzacții de aproape 42 de milioane de euro prin conturile băncii digitale, fără ca acestea să fie raportate drept suspecte.

Potrivit Reuters, investigația a identificat 24 de persoane implicate în operațiuni financiare derulate între 2021 și 2026. Printre infracțiunile asociate acestora se numără spălarea banilor și participarea la organizații mafiote.

În total, tranzacțiile analizate au avut o valoare de 41,9 milioane de euro.

Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este diferența dintre reacția Revolut și cea a altor instituții financiare.

Pentru aceleași persoane, alte bănci au transmis autorităților italiene 265 de raportări privind operațiuni suspecte. Revolut nu a depus nicio astfel de raportare, potrivit documentelor instanței.

Judecătorii consideră că deficiențele mecanismelor interne de verificare au permis efectuarea unor tranzacții fără identificarea și semnalarea corespunzătoare a riscurilor.

Ce înseamnă decizia pentru clienții Revolut din România

Măsura vizează Revolut Bank UAB, entitatea înregistrată în Lituania prin care banca digitală operează pe piața italiană.

Administrarea judiciară nu înseamnă că Revolut intră în faliment sau că autoritățile preiau controlul asupra banilor clienților.

Doi administratori desemnați de tribunal vor supraveghea activitatea din Italia și vor urmări aplicarea unui plan cu 15 măsuri pentru îmbunătățirea procedurilor de prevenire a spălării banilor.

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Serviciile bancare obișnuite ar urma să funcționeze în continuare, fără întreruperi anticipate pentru utilizatori. De asemenea, Revolut nu este cercetată penal în acest dosar. Autoritățile îi reproșează neglijența în aplicarea controalelor obligatorii, nu participarea directă la activitățile infracționale investigate.

Pentru utilizatorii din România, decizia nu presupune modificări ale funcționării conturilor sau cardurilor Revolut.

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