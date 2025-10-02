Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:01
Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură
Aerul condiționat și pompele de căldură ne asigură confortul zilnic, dar vin la pachet cu costuri mari pentru mediu și pentru facturile de energie. Cercetătorii de la Universitatea din Saarland, Germania, spun însă că au găsit soluția: un sistem bazat pe efectul elastocaloric, capabil să răcească și să încălzească fără refrigeranți sau compresoare.

Noua tehnologie folosește un aliaj special de nichel și titan, nitinolul, care își schimbă temperatura atunci când este întins sau comprimat. Practic, materialul absoarbe căldura atunci când este tensionat și o eliberează când revine la forma inițială. Tot procesul se face electric, dar cu mult mai puține pierderi de energie comparativ cu aparatele clasice de aer condiționat, scrie Playtech.

Volkswagen a pariat deja pe această tehnologie, investind în testarea ei pentru optimizarea managementului termic al bateriilor din mașinile electrice.

De ce ar putea fi mai bun decât orice aer condiționat clasic

– Eficiență energetică sporită: diferențe de temperatură de până la 40 de grade și un coeficient de performanță între 5,0 și 6,0, mai mare decât în cazul pompelor de căldură (3,0–5,5). La răcire, sistemul poate fi chiar de 5 ori mai eficient decât un aparat standard.

– Fără refrigeranți dăunători, astfel nu mai există scurgeri toxice și nici efecte negative asupra stratului de ozon.

– Zgomot redus, deoarece lipsa compresorului face ca funcționarea să fie mult mai silențioasă.

– Aplicații multiple de la răcirea locuințelor și bateriilor pentru mașini electrice, până la industria frigiderelor sau chiar climatizarea vehiculelor.

