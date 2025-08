Risc major de pene de curent generale dacă inteligența artificială nu e taxată de urgență. Industria care va crește cu 2400% până în 2033

Săptămâna trecută, Laurence Tubiana, directoarea executivă a Fundației Europene pentru Climă, o organizație nonprofit de cercetare și advocacy, a propus taxarea industriei inteligenței artificiale pentru a finanța adaptarea climatică. În timp ce industria AI va acapara complet economia globală, folosirea iresponsabilă a resurselor energetice. Lipsa măsurilor pentru reducerea emisiilor și a supraîncărcării sistemelor energetice naționale din țările în care activează aceste companii vor deveni scenarii din ce în ce mai posibile și vor pune în pericol nu doar fiabilitatea produselor tehnologice, ci și cotidianul utilizatorilor finali.

Tubiana, una dintre arhitectele Acordului de la Paris, face parte din Grupul de lucru pentru Contribuții Globale Solidare, o echipă menită exclusiv identificării surselor de finanțare pentru mitigarea efectelor produse de încălzirea globală, printre țintele vizate numărându-se deja „călătoriile premium” cu avionul, criptomonedele, profiturile companiilor din combustibili fosili și emisiile provenite din transportul maritim. Potrivit unei analize recente publicate de Bloomberg, AI-ul nu fusese pe lista scurtă a eforturilor depuse de organizație, însă o statistică recentă realizată de Agenția ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) arată că piața globală a inteligenței artificiale este estimată să crească de la 189 miliarde dolari în 2023 la 4.800 de miliarde dolari în 2033, adică o majorare în valoare de peste 2.400%, suficient cât să rivalizeze, în câțiva ani, cu dimensiunea pieței combustibililor fosili.

Datele ONU arată că AI-ul va deveni rapid cea mai importantă tehnologie emergentă, captând peste un sfert din întreaga piață a tehnologiilor de frontieră. Dacă în 2023 AI-ul reprezenta doar 7,4% din această piață, în 2033 va ajunge la 29,1%, detronând domenii care dominau anterior, precum „internet-of-things” (n.r. tehnologiile smart inserate în obiecte de uz casnic, precum ceasuri de fitness, electrocasnice etc), care scade de la 36,4% la 19,1%, sau vehiculele electrice (de la 15,3% la 8,5%).

Cât va costa, la nivel energetic, piața inteligenței artificiale, și care este costul ascuns al acestei energii

Progresul AI înseamnă centre de date care rulează non-stop, care consumă cantități amețitoare de electricitate și are nevoie de volume uriașe de apă pentru răcirea serverelor. Aceste infrastructuri energofage, care se înmulțesc peste tot în lume, în acest moment, ar putea consuma până la 12% din întreaga electricitate a SUA până în 2028, față de 4,4% în 2023, potrivit unui raport al Laboratorului Național Lawrence Berkeley, citat de Bloomberg. Totodată, la nivel global, se estimează că până în 2050, centrele de date ar putea ajunge să consume 8,7% din energia totală a planetei.

Cât despre sursele acestei energii, o mare parte provine încă din combustibili fosili, adică principala cauză a încălzirii globale, iar în aceste condiții, doar funcționarea acestor centre ar putea adăuga 3,5 miliarde de tone de emisii de gaze cu efect de seră în următorul deceniu, echivalentul a aproximativ 10% din totalul emisiilor globale actuale. Toate aceste date nu iau în calcul, totodată, și amprenta climatică a producției de microcipuri, oțel și ciment necesare pentru construcția lor, iar consumul de apă al centrelor de date din SUA ar putea ajunge la 280 de miliarde de litri anual până în 2028, față de sub 23 de miliarde în 2014, arată datele Laboratorului Berkeley.

Acesta este și contextul în care, ideea unei taxe pe AI pentru a compensa impactul său climatic pare rezonabilă, chiar urgentă, spun analiștii Bloomberg, deoarece avem deja exemplul perfect despre ce se întâmplă atunci când nu tragi la răspundere o industrie pentru daunele colaterale pe care le produce, și anume combustibilii fosili. Potrivit unei estimări făcute de analiștii citați, subvențiile implicite acordate industriei petroliere, a gazului și cărbunelui se ridică la 6.000 de miliarde de dolari anual, bani pierduți prin faptul că prețul produselor nu reflectă daunele aduse mediului, toate acestea fiind fonduri care ar putea fi direcționate spre consolidarea infrastructurii împotriva inundațiilor, incendiilor și creșterii nivelului mării.

Și chiar dacă inițial subvențiile au fost justificate prin beneficiile sociale invocate pentru producerea energiei ieftine, premisa nu mai are validitate deja, considerând că un studiu al National Bureau of Economic Research spune că fiecare grad Celsius peste temperatura medie preindustrială reduce cu 12% creșterea economică globală.

Ce ar presupune o taxă pe AI și cine ar plăti-o, de fapt

Potrivit analizei citate, o taxă impusă companiilor care produc motoare AI le-ar împinge să caute surse de energie mai curate și eficiență mai mare. În practică însă, spun cei de la Bloomberg, dacă taxa e prea mică, devine un simplu cost de operare, iar dacă e prea mare, companiile își vor muta centrele de date în jurisdicții și țări mai indulgente cu mediul, ceea ce ar putea duce chiar la creșterea emisiilor, avertizează Robert Bikel, directorul Programului pentru Responsabilitate Socială, Ecologică și Etică de la Pepperdine Graziadio Business School.

O soluție ar fi ca o astfel de taxă să fie universală, însă ideea de a convinge administrația Trump sau Partidul Comunist Chinez să se alăture unui acord internațional pentru taxarea AI-ului pare greu de conceput pentru analiști. Singurele pârghii reale ar fi, totuși, o asumare mai mare a răspunderii din partea comunităților locale, în sensul că, în ultimii doi ani, proiecte în valoare de 64 miliarde de dolari au fost anulate sau amânate în urma opoziției celor din zonele unde urmau să se construiască centre de date, în SUA.

Iar presiunea localnicilor și a investitorilor ar putea fi suficientă pentru a determina companiile să adopte tehnologii care folosesc mai puțină energie și apă. De pildă, căldura reziduală ar putea fi utilizată pentru încălzirea locuințelor din proximitate, reducând factura la energie și dependența de combustibili fosili. Alte soluții includ investiții în energie regenerabilă, modernizarea rețelelor și captarea carbonului.

Pericolul penelor de curent generalizate, cu atât mai mult în țările unde își au sediile marile companii de AI

În timp ce oficialii europeni propun taxarea AI pentru a ține în frâu consumul exponențial de energie și toate efectele nocive care vor deriva din această industrie în următoarele decenii, rețeaua electrică din America de Nord se confruntă cu „provocări critice de fiabilitate”, întrucât capacitatea de producție energetică nu reușește să țină pasul cu explozia cererii cauzate de inteligența artificială, avertizează autoritatea de supraveghere a industriei, arată Financial Times. Iar potrivit unui raport recent al North American Electric Reliability Corporation (NERC), deficitul de capacitate ar putea genera pene de curent în perioadele de vârf atât în SUA, cât și în Canada, problema doar gravându-se în timp dacă vor exista întârzieri în conectarea la rețea a noilor capacități solare, a bateriilor și a sistemelor hibride de producere a energiei. În unele regiuni din SUA, primele disfuncționalități ar putea apărea chiar de anul acesta, potrivit raportului citat de FT la finele anului trecut.

„Majoritatea sistemului energetic interconectat nord-american se va confrunta cu provocări din ce în ce mai serioase privind adecvarea resurselor în următorii 10 ani, pe fondul unei creșteri accelerate a cererii și al planurilor de retragere din funcțiune ale centralelor termice,” concluzionează Raportul pe termen lung privind fiabilitatea rețelei publicat de NERC în 2024. Potrivit NERC, cererea de electricitate crește acum mai rapid decât în orice alt moment din ultimele două decenii, validând estimările menționate la începutul acestui material.

Se preconizează că, an de an, cererea de vârf în timpul verii va crește cu 132 de gigawați (echivalentul a 15%) până în 2034, de altfel o revizuire semnificativă față de prognoza de anul trecut, care estima un plus de doar 80 GW. În timpul iernii, cererea de vârf ar urma să urce cu 149 GW (18%), față de 92 GW cât se estima anterior. Iar pe măsură ce țintele verzi din regiuni precum UE vor ajunge la data limită și combustibilii fosili vor fi din ce în ce mai limitați, presiunea pentru identificarea surselor de energie alternativă care să și facă față cererii exorbitante crește zi de zi. Astfel, deși un parteneriat global în vederea stabilirii unei structuri de taxare a AI-ului este încă un deziderat, în câțiva ani se poate să se dovedească singura cale de a evita nu doar o suprasolicitare masivă a resurselor globale de energie, dar și pene de curent și supraîncărcări ale sistemului care pot chiar să coste vieți omenești.

