Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în ocean. Ce metale valoroase a reușit să aducă la suprafață

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 21:20
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Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în ocean. Ce metale valoroase a reușit să aducă la suprafață
FOTO Unsplash

Un robot autonom a reușit să colecteze minerale valoroase de pe fundul Oceanului Pacific, de la o adâncime de peste 4.000 de metri. Dispozitivul folosește inteligența artificială pentru a identifica formațiunile minerale și pentru a evita organismele marine vizibile, într-o încercare de a reduce efectele exploatării asupra mediului.

Experimentul a fost realizat în septembrie, în zona Clarion-Clipperton, de compania americană Impossible Metals. Robotul, numit Eureka, a recuperat aproximativ 450 de grame de noduli polimetalici, potrivit Reuters.

Aceste formațiuni se găsesc pe fundul oceanului și conțin metale precum nichel, cobalt, cupru și mangan. Materialele sunt utilizate în producția bateriilor, a automobilelor electrice și a numeroase echipamente electronice.

Deși cantitatea recuperată este redusă, compania susține că experimentul demonstrează posibilitatea colectării selective a mineralelor fără utilizarea unor echipamente care aspiră cantități mari de sedimente.

Cum funcționează robotul care caută metale pe fundul oceanului

Spre deosebire de sistemele tradiționale de exploatare submarină, Eureka se deplasează deasupra fundului oceanic și ridică formațiunile minerale individual, folosind un mecanism de prindere.

Inteligența artificială analizează imaginile din apropierea robotului pentru a identifica organismele marine. Dacă detectează forme de viață pe un nodul sau în vecinătatea acestuia, dispozitivul poate evita colectarea lui.

Robotul dispune și de un sistem de flotabilitate care permite transportarea materialelor către suprafață, fără folosirea unei conducte verticale.

Totuși, avantajele pentru mediu nu au fost încă demonstrate la scară industrială. Exploatarea resurselor de pe fundul oceanului ridică în continuare probleme privind distrugerea habitatelor și perturbarea ecosistemelor marine.

Nodulii recuperați în timpul experimentului vor fi analizați de compania Viridian Biometals, care studiază bacteriile asociate acestor formațiuni.

Impossible Metals pregătește acum o versiune mai mare a robotului, denumită Eureka III, pentru care sunt programate noi teste în 2027.

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