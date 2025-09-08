Robotul care face totul, cât utilizatorii stau: tunde gazonul, culege fructe și se joacă cu animalele de companie

Mașinile de tuns iarba autonome au fost vedetele IFA 2025, dar un model a atras toate privirile printr-un detaliu care pare desprins din filme SF. NexLawn, sub-brand al companiei MOVA (parte a grupului Dreame), a prezentat Master X Series Concept – prima mașină de tuns iarba robot echipată cu un braț mecanic complet funcțional.

Dispozitivul nu se limitează doar la tunderea gazonului. Brațul său, care se poate extinde până la 77 de centimetri, promite să reducă munca utilizatorilor prin ridicarea crengilor sau a altor obiecte care ar bloca traseul robotului. În plus, compania a anunțat o serie de accesorii atașabile, de la un multi-gripper pentru prinderea obiectelor, până la un cap special de trimming pentru lucrări mai fine.

Un robot care aruncă mingea câinelui

Potrivit NexLawn, Master X Series Concept ar putea smulge buruieni, tăia tufe sau crengi, culege fructe și chiar interacționa cu animalele de companie. Într-o demonstrație animată, robotul apare jucându-se cu un câine, aruncându-i mingea.

Deși ideea ridică întrebări despre utilitatea reală a unui astfel de accesoriu, compania subliniază că produsul se află încă la stadiul de concept. Asta înseamnă că mai este mult de lucru până când o astfel de mașină de tuns iarba va ajunge efectiv în casele utilizatorilor.

