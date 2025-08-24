În doar câțiva ani, roboții umanoizi au trecut din paginile science-fiction-ului în planurile concrete ale marilor economii. Statele Unite, China, Japonia și Europa investesc miliarde pentru a transforma aceste mașini în instrumente utile în industrie, servicii sau chiar în viața de zi cu zi.

Un robot umanoid are forma și mișcările unui om, fiind gândit să funcționeze într-un mediu conceput pentru oameni. Dotat cu vedere, auz și simț tactil, el poate interacționa natural cu oamenii și poate executa sarcini variate. Pe măsură ce tehnologia avansează, se preconizează că acești roboți vor intra tot mai des în sectoare precum logistică, sănătate, retail, securitate sau educație.

Însă, alături de potențialul lor, persistă provocări: autonomia bateriilor, siguranța în menținerea echilibrului, riscurile la cădere și chiar anxietatea socială pe care o poate genera aspectul prea apropiat de cel uman.

Patru modele diferite de dezvoltare

Abordarea variază de la o regiune la alta. Europa se concentrează pe etica inteligenței artificiale și pe colaborarea roboților cu oamenii, punând accent pe siguranță și impact social. Japonia, pionier al domeniului, preferă umanoizii sociali, folosiți în școli, magazine sau centre pentru vârstnici, răspunzând astfel provocărilor demografice ale unei societăți îmbătrânite. Statele Unite investesc masiv prin companii precum NVIDIA, Amazon și Tesla, interesate în special de aplicații practice pentru logistică și producție. China, în schimb, a făcut din umanoizi un obiectiv național și mizează pe integrarea lor în servicii și, ulterior, în producție, cu accent pe construirea unui lanț complet de aprovizionare.

Progresele recente în inteligența artificială, învățarea automată și noile componente au accelerat dezvoltarea. Roboții pot acum să învețe din demonstrații și chiar să descopere singuri sarcini, ceea ce deschide calea pentru fabricile inteligente ale viitorului. Totuși, specialiștii avertizează că utilizarea lor ca ajutoare universale în case nu se va materializa curând.

Takayuki Ito, președintele Federației Internaționale de Robotică, subliniază că „umanoizii nu vor înlocui actualele tipuri de roboți, ci vor completa tehnologiile existente și vor extinde limitele roboticii”.

