Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:23
371 citiri
Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări
FOTO Pixabay

După ani în care a condus digitalizarea Europei pentru Microsoft, Bogdan Putinică și-a dat demisia. Fostul General Manager al gigantului american preia acum frâiele Wonderful, un startup global din domeniul AI conversațional, cu planuri de a transforma interacțiunea dintre companii și clienți prin agenți autonomi inteligenți.

Startup-ul a fost fondat în 2025 de Bar Winkler (CEO) și Roey Lalazar (CTO), reușind deja să atragă 34 de milioane de dolari de la fonduri precum Index Ventures, Bessemer Venture Partners și Vine Ventures, conform Connect.

Numirea sa ca Executive General Manager pentru Europa Centrală, de Sud-Est și CSI este una dintre cele mai interesante mutări de leadership din regiune. Acesta va coordona activitatea Wonderful în 29 de țări, despre care spune că „nu doar adoptă AI, ci sunt pregătite să inoveze în mod responsabil”.

Un nou val de AI

Wonderful dezvoltă agenți conversaționali capabili să comunice natural, prin voce, chat sau e-mail, în orice limbă. Nu mai vorbim despre chatboturi clasice, ci despre un sistem care înțelege intenția, contextul și emoția din interacțiunea cu utilizatorul. Platforma este deja folosită de corporații internaționale, respectând integral standardele GDPR, EU AI Act, DORA, SOC2 și NIS2.

„AI-ul nu mai e doar o viziune frumoasă pe un slide PowerPoint — e un motor real de transformare. Ceea ce numeam cândva servicii pentru clienți devine acum o experiență inteligentă, umană și disponibilă în orice limbă.” spune acesta.

Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
Unii utilizatori de Windows 11 au avut parte, în ultimele zile, de o surpriză neplăcută după instalarea celui mai recent patch de sistem. În loc să repare problemele, actualizarea KB5066835...
De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
Giganți precum Amazon, Microsoft sau OVH cumpără și transformă foste centrale electrice pe cărbune și gaz în centre de date pentru inteligență artificială, profitând de avantajele...
#tehnologie, #Microsoft, #inteligenta artificiala , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări
  2. Dedolarizarea nu mai este doar teoretică: Schimbări majore în arhitectura financiară globală
  3. Noul MacBook Pro M5 dă lovitura! Cel mai rapid laptop testat vreodată în Geekbench
  4. Update de groază pentru șoferi. Un simplu patch software a oprit motorul în mers la mii de mașini
  5. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  6. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  7. De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
  8. Un gigant auto oferă până la 500.000 de euro angajaților care pleacă voluntar. Câți au acceptat oferta până acum
  9. Întrebare de interviu
  10. Luxul revine în forță – TradeVille

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026