Românul care reconstruiește circuite neuronale la Stanford și schimbă viitorul medicinei

Un tip rar de autism a devenit prima boală investigată clinic printr-o tehnologie care construiește circuite neuronale umane în eprubetă. În spatele acestei realizări se află Sergiu Pașca, un neurocercetător român care a transformat laboratorul său de la Universitatea Stanford într-un loc unde creierul este „reconstruit” bucată cu bucată.

Metoda lui pornește de la celule banale ale pielii, reprogramate pentru a redeveni celule stem pluripotente. Din ele se formează neuroni vii, proveniți direct de la pacienți, fără intervenții invazive. Acești neuroni se organizează singuri în structuri 3D numite organoizi, iar prin combinarea mai multor regiuni cerebrale apar „assembloizii”, un model în miniatură al interacțiunilor din creier, scrie Playtech.

Cum o provocare istorică a fost depășită

Timp de decenii, studiul tulburărilor psihiatrice a fost blocat de imposibilitatea de a lucra cu țesut cerebral funcțional. Analizele post-mortem ofereau doar imagini înghețate în timp, iar circuitele dinamice rămâneau necunoscute. Noile culturi celulare schimbă radical situația, deschizând calea pentru înțelegerea mecanismelor din spatele unor afecțiuni precum autismul, durerea cronică sau scleroza laterală amiotrofică.

În laboratorul lui Pașca au fost simulate procese complexe, de la migrația neuronilor inhibitori implicați în autism, până la reconstrucția traseelor corticospinale necesare mișcării. Modelele au fost extinse și către circuitele senzoriale, oferind indicii prețioase despre cum apare și se menține durerea cronică.

