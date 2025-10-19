Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale

România ocupă primul loc în Europa la folosirea rețelelor de socializare ca sursă principală de informare, potrivit unui nou studiu realizat în 2025 de Aura Print. Aproape jumătate dintre tinerii între 18 și 24 de ani spun că își iau știrile direct de pe platforme sociale, iar YouTube este canalul preferat pentru informare.

Conform datelor colectate din 24 de țări europene, România a obținut un scor de 83,2 din 100, depășind state precum Serbia, Grecia și Bulgaria.

Aproximativ 31% dintre români folosesc YouTube pentru știri, în timp ce 25% preferă TikTok. Totuși, un paradox interesant reiese din același raport: 48% dintre români evită intenționat știrile, acuzând „supraîncărcarea informațională”. Cu alte cuvinte, oamenii vor informații rapide, dar nu vor să fie copleșiți de ele.

Serbia și Grecia completează podiumul

Pe locul al doilea în clasament se află Serbia, cu un scor de 82,5/100. Aici, 33% dintre cetățeni folosesc YouTube pentru informare, însă doar 27% mai au încredere în mass-media tradițională.

Grecia ocupă locul al treilea, cu un scor de 75,8/100. 17% dintre greci aleg TikTok pentru știri – al treilea cel mai mare procent din Europa, după România și Serbia. În schimb, încrederea în presă este una dintre cele mai scăzute de pe continent, la doar 22%.

Bulgaria urmează în clasament cu 75,1 puncte, însă aproape 63% dintre bulgari evită în mod activ știrile, cel mai mare procent din Europa. În schimb, Polonia iese în evidență printr-un contrast clar: deși ocupă locul cinci (70,7 puncte), este singura țară din Europa de Est cu un nivel ridicat de încredere în presă, 47% dintre polonezi afirmând că au încredere în informațiile consumate.

Cercetătorii de la Aura Print atrag atenția că succesul rețelelor de socializare ca sursă de știri este explicabil prin accesibilitatea și viteza cu care circulă informațiile. Totuși, avertizează că aceste platforme „pot oferi informații incomplete sau eronate”, iar algoritmii tind să creeze bule informaționale, care limitează diversitatea opiniilor.

