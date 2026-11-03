Două treimi dintre români au întâlnit fraude sau conținut fake online. TikTok este percepută drept cea mai riscantă platformă

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 18:28
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Două treimi dintre români au întâlnit fraude sau conținut fake online. TikTok este percepută drept cea mai riscantă platformă
Bărbat care stă pe laptop Foto: Pixabay

Fraudele, conturile false și conținutul manipulat au devenit o experiență obișnuită pentru mulți dintre cei care folosesc internetul în România. Un studiu ANCOM arată că 65% dintre respondenți s-au confruntat în ultimul an cu cel puțin o astfel de situație.

Cel mai des este menționată dezinformarea, întâlnită de 51% dintre participanți. Urmează conținutul deepfake realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, raportat de 38%, conturile false, cu 33%, și tentativele de phishing, cu 31%.

Aproape jumătate dintre cei afectați spun că și-au schimbat ulterior comportamentul online.

Românii petrec zilnic peste patru ore pe internet

Timpul mediu petrecut online ajunge la 4 ore și 19 minute pe zi. În cazul tinerilor între 14 și 24 de ani, media urcă la aproximativ 5 ore și jumătate.

Rețelele sociale sunt folosite frecvent de nouă din zece utilizatori de internet, însă 70% dintre respondenți spun că nu folosesc niciun instrument care să le arate sau să le limiteze timpul petrecut online.

Comunicarea este principalul motiv pentru care oamenii intră pe internet, menționat de 96% dintre participanți. Divertismentul și socializarea ajung fiecare la 92%, iar informarea și cumpărăturile la câte 75%.

În cazul adolescenților de 14-17 ani, rețelele sociale ocupă aproape trei ore în fiecare zi. Jocurile online sunt și ele mult mai populare în această categorie: 72% dintre adolescenți le folosesc, față de 37% la nivelul întregului eșantion.

Când vine vorba despre platformele percepute ca riscante, TikTok ocupă primul loc, fiind indicată de 47% dintre respondenți. În aceeași categorie sunt menționate Roblox, Snapchat, Facebook, Discord și X.

LinkedIn, YouTube și Pinterest sunt, în schimb, considerate sigure de peste 60% dintre utilizatori.

Cea mai mare parte a respondenților încearcă totuși să își protejeze conturile și datele. 68% spun că își modifică setările de confidențialitate, 43% publică mai puține informații personale, iar 40% folosesc autentificarea în doi pași.

În cazul copiilor, diferența dintre ce consideră părinții util și ce folosesc efectiv este mare. Deși 70% spun că filtrele de control parental sunt utile, doar 34% le utilizează.

În același timp, 47% dintre minori spun că și-au creat conturi fără acordul părinților, iar aproximativ o treime afirmă că adulții din familie nu folosesc măsuri tehnice de control.

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