Fraudele, conturile false și conținutul manipulat au devenit o experiență obișnuită pentru mulți dintre cei care folosesc internetul în România. Un studiu ANCOM arată că 65% dintre respondenți s-au confruntat în ultimul an cu cel puțin o astfel de situație.

Cel mai des este menționată dezinformarea, întâlnită de 51% dintre participanți. Urmează conținutul deepfake realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, raportat de 38%, conturile false, cu 33%, și tentativele de phishing, cu 31%.

Aproape jumătate dintre cei afectați spun că și-au schimbat ulterior comportamentul online.

Românii petrec zilnic peste patru ore pe internet

Timpul mediu petrecut online ajunge la 4 ore și 19 minute pe zi. În cazul tinerilor între 14 și 24 de ani, media urcă la aproximativ 5 ore și jumătate.

Rețelele sociale sunt folosite frecvent de nouă din zece utilizatori de internet, însă 70% dintre respondenți spun că nu folosesc niciun instrument care să le arate sau să le limiteze timpul petrecut online.

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Comunicarea este principalul motiv pentru care oamenii intră pe internet, menționat de 96% dintre participanți. Divertismentul și socializarea ajung fiecare la 92%, iar informarea și cumpărăturile la câte 75%.

În cazul adolescenților de 14-17 ani, rețelele sociale ocupă aproape trei ore în fiecare zi. Jocurile online sunt și ele mult mai populare în această categorie: 72% dintre adolescenți le folosesc, față de 37% la nivelul întregului eșantion.

Când vine vorba despre platformele percepute ca riscante, TikTok ocupă primul loc, fiind indicată de 47% dintre respondenți. În aceeași categorie sunt menționate Roblox, Snapchat, Facebook, Discord și X.

LinkedIn, YouTube și Pinterest sunt, în schimb, considerate sigure de peste 60% dintre utilizatori.

Cea mai mare parte a respondenților încearcă totuși să își protejeze conturile și datele. 68% spun că își modifică setările de confidențialitate, 43% publică mai puține informații personale, iar 40% folosesc autentificarea în doi pași.

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În cazul copiilor, diferența dintre ce consideră părinții util și ce folosesc efectiv este mare. Deși 70% spun că filtrele de control parental sunt utile, doar 34% le utilizează.

În același timp, 47% dintre minori spun că și-au creat conturi fără acordul părinților, iar aproximativ o treime afirmă că adulții din familie nu folosesc măsuri tehnice de control.

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