România, pe ultimul loc la competențe digitale în UE. Unde pierd românii și cine recuperează decalajul

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 19:01
0 citiri
România, pe ultimul loc la competențe digitale în UE. Unde pierd românii și cine recuperează decalajul
FOTO Pixabay

România intră în 2025 cu același handicap digital care o plasează constant la coada Uniunii Europene. Datele Eurostat arată că țara noastră se menține pe ultimul loc atunci când vine vorba de abilități digitale, iar decalajul față de restul Europei se adâncește mai ales la capitole esențiale precum serviciile bancare online, educația și accesul la informații medicale.

Paradoxal, interesul pentru digitalizare pare să vină mai degrabă din partea seniorilor, nu a tinerilor. În Capitală, listele pentru cursuri de competențe digitale sunt dominate de persoane trecute de 70 de ani, care învață cum să-și securizeze datele, să folosească aplicații de navigație sau să acceseze servicii online. În același timp, mulți tineri tratează cu indiferență acest domeniu, deși abilitățile digitale sunt deja vitale pentru piața muncii.

Unde pierd românii și cine recuperează decalajul

Diferențele sunt mari. Dacă în Țările de Jos aproape toată populația utilizează e-mailul, în România doar 44% dintre cetățeni îl folosesc constant. În Danemarca, aproape 98% dintre oameni își gestionează conturile bancare online, dar în România procentul abia atinge 27%. Nici în educația digitală nu stăm mai bine: doar 7% dintre români accesează materiale de studiu online, iar pentru informații medicale procentul urcă puțin peste 30%.

Singura zonă unde România depășește media europeană este comunicarea prin apeluri telefonice și video, semn că tehnologia e utilizată mai ales pentru interacțiuni personale, nu pentru servicii esențiale.

Autoritățile promit schimbări prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care include investiții în educație digitală. Un program de 20 de milioane de euro ar urma să instruiască peste 30.000 de funcționari publici până anul viitor.

Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori
Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori
Spotify a făcut marți, 26 august, un pas important în direcția socializării directe, introducând în aplicație o funcție de chat. Noua opțiune este disponibilă atât pentru abonații...
HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii
HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii
HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii — Seria HUAWEI Pura 80. Cele două modele, Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra, au fost concepute pentru...
#tehnologie, #digital, #online , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
Adevarul.ro
ANAF, invitatul surpriza la nunti si botezuri: "Se va scumpi masa la restaurant". Ar fi vizat si darul de nunta
DigiSport.ro
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi facut transferul lui Louis Munteanu

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, pe ultimul loc la competențe digitale în UE. Unde pierd românii și cine recuperează decalajul
  2. Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori
  3. SIMAVI digitalizează administrația centrală cu soluții Robotic Process Automation (RPA)
  4. Cum îți repui finanțele pe picioare după concediu: 5 pași esențiali pentru o toamnă liniștită
  5. Cum se pot obține cei 50 de lei ajutor pentru plata facturii la curent. A început depunerea cererilor pentru tichetele de energie. Anunțul făcut de Poșta Română
  6. Zeci de trenuri ar putea fi anulate în România, din cauza datoriilor acumulate la plata infrastructurii feroviare
  7. Investiția într-o spălătorie self-service cu 2 boxe: buget și etape
  8. SEOArtizan: Agenție SEO cu o Metodologie Transparentă
  9. HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii
  10. Guvernul a adoptat deja o parte din noile creșteri de taxe. Șoferii sunt cei vizați. Ce se mai scumpește