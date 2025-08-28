România, pe ultimul loc la competențe digitale în UE. Unde pierd românii și cine recuperează decalajul

România intră în 2025 cu același handicap digital care o plasează constant la coada Uniunii Europene. Datele Eurostat arată că țara noastră se menține pe ultimul loc atunci când vine vorba de abilități digitale, iar decalajul față de restul Europei se adâncește mai ales la capitole esențiale precum serviciile bancare online, educația și accesul la informații medicale.

Paradoxal, interesul pentru digitalizare pare să vină mai degrabă din partea seniorilor, nu a tinerilor. În Capitală, listele pentru cursuri de competențe digitale sunt dominate de persoane trecute de 70 de ani, care învață cum să-și securizeze datele, să folosească aplicații de navigație sau să acceseze servicii online. În același timp, mulți tineri tratează cu indiferență acest domeniu, deși abilitățile digitale sunt deja vitale pentru piața muncii.

Unde pierd românii și cine recuperează decalajul

Diferențele sunt mari. Dacă în Țările de Jos aproape toată populația utilizează e-mailul, în România doar 44% dintre cetățeni îl folosesc constant. În Danemarca, aproape 98% dintre oameni își gestionează conturile bancare online, dar în România procentul abia atinge 27%. Nici în educația digitală nu stăm mai bine: doar 7% dintre români accesează materiale de studiu online, iar pentru informații medicale procentul urcă puțin peste 30%.

Singura zonă unde România depășește media europeană este comunicarea prin apeluri telefonice și video, semn că tehnologia e utilizată mai ales pentru interacțiuni personale, nu pentru servicii esențiale.

Autoritățile promit schimbări prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care include investiții în educație digitală. Un program de 20 de milioane de euro ar urma să instruiască peste 30.000 de funcționari publici până anul viitor.

Ads